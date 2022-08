Sin embargo, esto no ocurre con normalidad durante la última década, puesto que las Compañías de Seguros nacionales y regionales, así como las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), mantienen una deuda que supera los 3 millones 826 mil soles.

ESTAS SON LAS ASEGURADORAS QUE DEBEN AL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA

El director del hospital, Juan Carlos Noguera Arratea, sostuvo que no se ha hecho una auditoria para saber exactamente cuánto le deben al hospital, un examen externo supone destinar dinero que el hospital no tiene para la contratación de especialistas. No obstante, el propio personal hizo la revisión de los documentos de los servicios dados a pacientes que cuentan con un seguro y se detectó que desde el 2013 se han ido acumulando cuantiosas deudas que no han sido cobradas en su debido momento.

El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú– SALUDPOL, es la IAFA que más dinero le debe al nosocomio regional por las atenciones brindadas a su personal, desde el 2016 se acumuló un total de 2 millones 881 mil 232 soles.

Desde la creación de la Asociación de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito (Afocat) en diciembre de 2006, las aseguradoras regionales han tenido una serie de cuestionamientos como la falta de fondos para cubrir las atenciones de los heridos en accidentes y es precisamente la Afocat Región Arequipa la que tiene la segunda mayor deuda. Desde el 2013 hasta agosto del presente año no ha pagado 474 mil 305 soles.

Pese a la solvencia que caracteriza a las compañías nacionales como Mapfre, Pacífico, Rimac, La Positiva, entre otras, todas ellas también tienen cuentas pendientes. Desde el 2013, La Positiva adeuda 116 mil 873 soles.

Juan Carlos Noguera aseguró que ya han enviado cartas notariales adjuntando la documentación de sus cuentas pendientes para que hagan las transferencias de recursos al hospital, pero hasta el momento solo Saludpol es la única que ha respondido, durante los últimos 30 días ha depositado 900 mil soles en la cuenta del hospital.

“Saludpol ha hecho observaciones técnicas para hacer efectivo el pago del resto de dinero. Estamos haciendo las subsanaciones para que se haga efectivo. El resto no ha respondido ni para pagar ni para decir que no debe nada. Estas deudas afectan desde hace varios años al hospital y tenemos que recuperar ese dinero que es para el beneficio de nuestros pacientes”, sostuvo el director del hospital.

HONORIO DELGADO MANTIENE DEUDAS POR 7 MILLONES DE SOLES A PROVEEDORES

El Honorio Delgado También mantiene deudas con proveedores de medicamentos, alimentos, mantenimiento de equipos y otros, se ha estimado que son alrededor de 7 millones de soles los que la institución adeuda.

Al respecto, Juan Carlos Noguera sostuvo que se debe idear una estrategia para poder poner en azul los recursos del hospital para no tener ningún tipo de problema presupuestal. “Eso no va a suceder en un año”, remarcó.