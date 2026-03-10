Patricia Ramón, la escritora y consultora en transformación organizacional combina su trabajo corporativo con literatura infantil, creando herramientas educativas para familias y colegios que reflexionan sobre emociones y crecimiento personal.

¿Cómo nació escribir la saga “Las Aventuras de Teddy”? Teddy es un cachorro que creció como parte de mi familia y significó un soporte emocional muy profundo por su manera especial de conectarnos con lo esencial: el cariño, la presencia y el amor incondicional. Desde hace muchos años acompañó a empresas en procesos de transformación organizacional y experiencia de cliente, y en ese camino siempre he visto algo muy claro: todo se trata de personas. Sin darme cuenta, y también gracias a sus lectores, Teddy se ha convertido en un puente para hablar de temas que aparecen en nuestra vida cotidiana: cómo nos tratamos, cómo nos acompañamos y cómo nos atrevemos a dar ese paso adicional que muchas veces marca la diferencia. Lo que comenzó como una historia familiar terminó convirtiéndose en una propuesta que hoy acompaña a familias, colegios y lectores en distintos países, generando espacios de encuentro desde un lenguaje cercano y lleno de ternura.

¿Qué mensaje quieres compartir con los lectores? “Las Aventuras de Teddy En busca de un hogar” abre un espacio muy especial alrededor del amor incondicional, la incorporación de un nuevo miembro en la familia y las experiencias que se viven por primera vez. Es una historia que también habla de la unión familiar y del cariño que transforma la vida de todos. En “Las Aventuras de Teddy Juntos aprendemos mejor” la historia da un paso más. Aquí Teddy entra en contacto con amigos, hermanos y nuevos entornos que reflejan lo que muchas personas viven en distintas etapas de la vida: aprender a compartir, respetar las diferencias y descubrir que cada uno tiene su propio ritmo para crecer. En esta entrega también aparece Miel, una gatita rescatada cuya historia recuerda el amor, la valentía y el cuidado, valores que también queremos cultivar en la familia.

¿Qué conversación trae el tercer libro de la saga? “Las Aventuras de Teddy Confiar para Crecer” es la próxima entrega de la saga y se presentará en la Feria Internacional del Libro de Lima 2026. Sin adelantar demasiado, el libro invita a confiar en uno mismo y en quienes nos acompañan, descubriendo que el crecimiento comienza cuando nos atrevemos a dar el siguiente paso.

¿Cómo lograr que un libro infantil se convierta en herramienta educativa? La clave está en que el libro no se queda solo en la historia. Después de cada lectura aparecen preguntas, reflexiones y momentos de diálogo que conectan a estudiantes, familias y docentes. Cuando una persona se ve reflejada en una situación, la historia deja de ser solo una lectura y se convierte en una oportunidad para pensar, compartir y aprender juntos. Por eso “Las Aventuras de Teddy” hoy acompaña experiencias educativas y emocionales en distintos espacios.

¿Tienes algún nuevo proyecto en camino? Por supuesto. La saga “Las Aventuras de Teddy” está proyectada como una colección de diez libros. El próximo lanzamiento, “Las Aventuras de Teddy Confiar para Crecer”, está programado para la FIL 2026 y está editado por Zafiro Editorial.

Sus libros “Las Aventuras de Teddy En busca de un hogar” y “Las Aventuras de Teddy Juntos aprendemos mejor” han sido presentados en la Feria Internacional del Libro de Lima.

