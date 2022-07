Sin transparencia. De acuerdo a la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quince listas al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) están en proceso de inscripción ante el JNE.

Pero lo que está claro es que todos los candidatos al GRA tienen diferentes irregularidades, desde cambio constante de movimientos regionales en elecciones pasadas, hasta denuncias en etapa de investigación preparatoria. Sin embargo, estas las denuncias no son declaradas en sus hojas de vida, pues el requisito establecido por el JNE es que declaren únicamente sentencias consentidas.

CASOS DE CANDIDATOS CON DENUNCIAS

Ayer, en la Cámara de Comercio e Industrias de Arequipa, Eduardo Herrera Velarde, quién es presidente de la Asociación Civil de Anticorrupción Kuscachay, reveló que los postulantes al GRA como Javier Ismodes Talavera y Rohel Sánchez, registran más denuncias e investigaciones por presuntos actos de corrupción, abuso de autoridad, lavado de activos, entre otros.

Criticó que no hayan sido transparentes ante el electorado, porque en sus hojas de vida no declaran sus investigaciones. “La legalidad te dice declarar sentencias, pero ello es un nivel de escándalo. Aún así, los candidatos tienen investigaciones y no declaran, yo creo que están bajando de nivel y se debería considerar en aras de la transparencia”, dijo.

Según Kuscachay, Ismodes Talavera es investigado por la Fiscalía desde el 2002, cuando se le imputó el delito de apropiación ilícita. También hay denuncias en su contra por el presunto delito de concusión, corrupción de funcionarios y lavado de activos, que datan desde el 2014 hasta el 2021.

Sobre este caso, el candidato Javier Ismodes, dijo que todos los casos fueron archivados y aseguró que cada indicio no llegó ni a la etapa de investigación preparatoria, tampoco a control de acusación.

En caso del candidato Héctor Herrera, del movimiento regional Arequipa Avancemos, se observa que tienen denuncias desde el 2008 hasta el 2019 por delito contra la fe pública, falsificación documentaria y contra la paz en la modalidad de sedición y rebelión.

Herrera Herrera precisó que la denuncia contra la fe pública es porque un abogado utilizó su sello hasta el número de su colegiatura. “Esta denuncia, incluso la fiscalía me puso como parte agraviada”, dijo.

Respecto a las acusaciones contra la paz, argumentó que surgieron por defender a los manifestantes que protestaron contra el proyecto minero Tía María en el 2015 y 2019. Agregó que fue absuelto en las acusaciones fiscales.

Al exrrector de la UNSA, Rohel Sánchez y quien también postula al GRA, es sospechoso de delitos de abuso de autoridad cuando era exrrector, incluso de violencia familiar.

El asesor legal de Yo Arequipa, José Suárez, no negó que Sánchez sea investigado, pero sostuvo que las denuncias nacieron desde que fue autoridad universitaria porque tenía que cumplir con mandatos judiciales, lo que le ocasionaba conflictos. “Hay investigaciones que se archivaron y otras en etapa preliminar, no llegó ni a control de acusación ni juicio oral. Se va a aclarar todo ello”, manifestó.

Otro aspirante a gobernación es Vladimir Huaranca, del partido de Perú Libre. Kuscachay detalla que tiene denuncias por lesiones leves y encubrimiento, este último por el caso de violación contra una exmilitante.

Ante esto, Huaranca dijo que la primera denuncia no existe, porque no fue notificado.

Respecto a la acusación de encubrimiento, explicó que el caso sigue en investigación.

“La primera denuncia me sorprende, porque ni yo sabía sobre ello. En cuanto a encubrimiento, lo único que puedo decir es que está en investigación”, finalizó.

Finalmente, Eduardo Herrera indicó que presentará solicitud de exclusión contra Ísmodes Talavera y Sánchez Sánchez.