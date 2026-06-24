El Jurado Electoral Especial (JEE) Arequipa declaró inadmisible la lista presentada por Alianza Para el Progreso para el Gobierno Regional de Arequipa, y que es liderada por Elmer Cáceres Llica, quien entre los documentos a presentar no detalló si se encuentra rehabilitado de las 3 sentencias que declaró.

Si bien es cierto que la agrupación política cumplió con los requisitos de alternancia, paridad, cuota electoral joven, democracia interna y una lista completa, no todos los candidatos de la fórmula regional y para el Consejo Regional cumplieron con los requisitos exigidos a nivel documentario.

En el caso del exgobernador regional , el órgano electoral pidió subsanar el estado de las sentencias por entorpecimiento al funcionamiento de medios de transporte, falsa declaración en proceso e incumplimiento de deberes funcionales declaradas en su hoja de vida.

De igual forma, para los casos de consejeros regionales , la candidata Lily Juárez Salazar, al ser funcionaria pública en EsSalud, solo presentó una solicitud de licencia por 29 días, cuando la normativa exige 30 días.

Bajo una similar situación se encuentra el alcalde de Atico, Julio Candia Ramos, quien no adjuntó la solicitud de licencia del cargo.

En otros casos, los consejeros deben acreditar el domicilio continuo por 2 años en la circunscripción electoral a la que postulan; caso contrario, este requisito no fue cumplido por Shirley Apaza Coaquira, William Nina Zapana, Claudia Miramira Condori, Marleni Casquina Alfaro, Carlos Campana Aguilar, Shirley Álvarez Valenzuela, Melita Arevalo Ruiz, Augusto Carbajal Murga, María Lacuta Chuquitaype, Beatriz Pocco Cama, Santos Quispe Palacios, Carlos Motta Rodríguez y Ricardo Gonzáles Portugal.

Resolución del JEE de Arequipa.