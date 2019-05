Los Compadres, donde se come rico y se está a gusto

José Álvarez Cornejo sabe que para alcanzar el éxito hay que arriesgarse. Hace casi dos meses su restaurante de comida tradicional, Los Compadres, ubicado en la Av. Villa Hermosa 516 - La Libertad, llegó a la escena gastronómica de Cerro Colorado para enamorar los paladares de los comensales cerreños y de toda la ciudad.

Dos meses antes, Álvarez abrió en ese mismo lugar un servicio de lavado de autos, pero al ver el potencial del espacio que rentaba y su amor por la cocina, decidió hacer realidad un sueño que tenía desde hace diez años, desde que estudió Gatronomía y pasó por varias trabajos esporádicos o de años, como fue laborar para compañías mineras, para finalmente hacer lo que realmente lo apasiona.

Correo conversó con él sobre esta aventura culinaria que recién arranca para él y toda la familia de Los Compadres:

¿Cómo surge el interés por dedicarse al negocio gastronómico?

Yo estudié Gastronomía cuando terminé la secundaria, porque siempre me gustó entrar a la cocina y preparar una que otra cosa. Y en mis ratos libres empecé a buscar trabajos relacionados a este rubro. Fui ayudante de cocina, fui mozo, trabajé para algunas empresas de Arequipa, tuve muchos trabajos. Pero quería consolidarme como chef, y logré serlo para una empresa minera durante dos años.

¿Luego dio el salto?

Sí, aún era joven y quise intentar otros trabajos. A mediados de 2014 entré a trabajar a Graña y Montero y luego ingresé a Cerro Verde hasta enero de 2019, trabajando con maquinaria. Tuve varios negocios pequeños que no lograron ser lo que yo me proyectaba, pero nunca di un paso al costado, excepto una vez. Luego, al retirarme de la mina, puse en enero de este año un “carwash” como nueva tentativa de negocio. Pero siempre tuve ese sueño de poner el restaurante y vi que tenía todo lo necesario para hacerlo y me dije “hagámoslo”. Así nació los compadres un mes después en este mismo lugar, que como ves es espacioso y muy agradable para los visitantes.

¿Por qué el nombre Los Compadres?

El nombre nace de la amistad que yo tengo con el chef principal, Harrison, desde hace 10 años. Cuando yo conocí a Harrison, que tenía su restaurante, nos hicimos muy amigos y un día le dije que un día tendríamos nuestro restaurante. Entonces, 10 años después nos reencontramos y le planteé la idea del negocio. Le comenté que quería que él estuviera ahí, y un tiempo después se logró. Acabamos de cumplir un mes y vamos por más.

¿Cuál es la especialidad del restaurante?

Comida tradicional arequipeña, y en las tardes vendemos parrillas, piqueos, para que en la gente puede degustar tanto comida como tragos en un ambiente más acogedor, tranquilo y decente.

¿Cómo les ha ido hasta ahora?

Hemos tenido la aceptación del público de Cerro Colorado, sobre todo los fines de semana. Y durante los días de semana vamos subiendo. Todavía está el tema de la difusión, la gente aún no conoce mucho el local porque es nuevo, pero conforme vienen se van completamente satisfechos, porque nuestros platos son contundentes y bien servidos, y la gente realmente queda contenta. Tratamos bien a la clientela, nuestros chefs tienen experiencia y hacen quedar bien el nombre de Los Compadres.

¿Qué platos son los más pedidos?

Los chicharrones, el costillar dorado, los americanos... comida tradicional arequipeña. La gente viene a curiosear y se va satisfecha e incluso nos piden delivery.

¿Qué diferencia a Los Compadres de otros restaurantes?

Aquí nuestro personal trabaja como una familia, la atención a los clientes es primordial, ellos son lo más importante, los platos se sirven bien, son deliciosos, y los precios van de acuerdo a la proporción de los platos.

¿Cuál es su proyección para el futuro?

Quiero posicionarme bien como una marca en Arequipa, que la gente nos conozca y nos recomiende por la calidad de nuestra comida, y tener un local propio donde podamos hacer las mejoras necesarias para nuestros comensales.