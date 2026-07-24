A casi una semana de la desaparición de Laura Lucía, una adolescente de 16 años, su madre, la docente Carmen Cayo, vive entre la esperanza de encontrarla y el temor de que la búsqueda pierda fuerza con el paso de los días, como ha ocurrido con otros casos de menores desaparecidas en la región.

La profesora contó que, en medio de la angustia que atraviesa su familia, recibió la visita de madres que hace dos años denunciaron la desaparición de sus hijas y que, hasta hoy, siguen esperando respuestas. Esos testimonios incrementaron su preocupación.

“Temo que pase lo mismo con mi hija, que el caso quede en el olvido”, expresó con tristeza.

Carmen Cayo cuestionó además la respuesta de la Policía. Señaló que no siente un acompañamiento efectivo por parte de la Policía y afirmó que no existen agentes especializados dedicados exclusivamente a la búsqueda de personas desaparecidas. Según indicó, las diligencias se limitan, en gran parte, a trámites administrativos, mientras la familia continúa realizando la búsqueda por sus propios medios.

Laura Lucía salió de su vivienda en Camaná durante la madrugada del domingo 19 de julio

Desde la desaparición de Laura Lucía, la docente ha organizado vigilias y mantiene un llamado permanente a la población para que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de su hija la comunique de inmediato a las autoridades. Su mayor anhelo es que la adolescente regrese sana y salva a casa.

Laura Lucía desapareció la madrugada del domingo 19 de julio. De acuerdo con la información proporcionada por su madre, salió de su vivienda llevando únicamente una mochila escolar y luego abordó un mototaxi. Desde entonces no se ha vuelto a tener noticias de ella.

Hasta el momento se desconoce si la menor permanece en la provincia de Camaná o si fue trasladada hacia otra ciudad, por lo que su familia pide que la búsqueda se amplíe y no se reduzca únicamente a esa jurisdicción.

Mientras pasan los días sin respuestas, Carmen Cayo insiste en que su mayor temor no es solo la incertidumbre sobre el paradero de su hija, sino que la investigación se detenga y su caso quede en el olvido.