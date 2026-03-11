Un trágico accidente de tránsito terminó con la vida de Cayetana Ojeda Choccata, madre de familia de 36 años, mientras viajaba junto a su hijo menor de edad en el distrito de La Joya.

El hecho ocurrió el lunes a las 11:40 a.m. en la avenida principal del pueblo joven Villa Hermosa, en la irrigación San Isidro, cuando la motocicleta en la que se desplazaban, recientemente adquirida y sin placa de rodaje, colisionó contra una mototaxi que ingresaba a la vía desde una trocha en la parcela 1C, lote 3.

El fuerte impacto provocó que Cayetana falleciera en el lugar, mientras que su hijo y el conductor de la mototaxi, identificado como José Luis Quispe Chata (39), resultaron ilesos. Ambos conductores fueron intervenidos por la comisaría de San Isidro y puestos en libertad horas después.

Según sus familiares, Cayetana se dedicaba al jornal laboral en los campos de La Joya y el accidente ocurrió cuando se dirigía con su hijo hacia el centro poblado menor de San Isidro, para inscribirlo en la maratón y la bicicleteada que forman parte de las celebraciones del aniversario del asentamiento agrícola.

La familia reconoce que conducir la motocicleta siendo menor el hijo fue un acto irresponsable, pero sostiene que el responsable del accidente fue el chofer de la mototaxi, por lo que pide a las autoridades que se investigue a fondo y se sancione al culpable.

Los restos de Cayetana fueron trasladados a su vivienda, donde fue velada, y mañana serán sepultados en el cementerio municipal de La Joya.

