Marchas ponen en riesgo Perumin en Arequipa y se perderían S/100 millones

Uno de los eventos más esperados es la Convención Minera, pero por los paros y las protestas que se mantienen en contra del proyecto minero Tía María, esta actividad corre el riesgo de no realizarse en Arequipa.

Así lo declaró ayer el presidente de Perumin 34, Carlos Gálvez, quien afirmó que no solo peligra la Convención Minera, sino diversos eventos internacionales, pues la imagen de Arequipa se vería seriamente afectada.

De suceder, el evento minero que se desarrollaría del 16 al 20 de setiembre dejaría de aportar 100 millones de soles a la economía local. Además, sería trasladada a Lima.

“Si las cosas no están bajo control, todo puede ocurrir, entonces existe un riesgo”, indicó Gálvez al afirmar que tienen información de diferentes embajadas y empresas internacionales que han indicado el peligro que existe en Arequipa por los conflictos sociales y la posibilidad de cancelar sus viajes a la Blanca Ciudad.

REUNIÓN

Preocupada por esta realidad, la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) realizó ayer una reunión contando con los representantes de los diferentes gremios empresariales para detallar la importancia del evento minero.

Desde la asociación de hoteles, agencias de viaje, universidades, entre otros, mostraron su rechazo a la violencia y pidieron al Gobierno Central una pronta solución al conflicto social que no solo se vive en la provincia de Islay, sino también en Arequipa, el cual volverá a empezar otra paralización indefinida desde hoy.

“Hago un llamado a los dirigentes, tenemos que mirar al siglo XXI. Yo pienso en el futuro de mis nietos y si bien en el siglo pasado hubo contaminación, los estándares han cambiado. En Estados Unidos hay agricultura a metros de minas a tajos abierto”, agregó Gálvez. Pero, al ser consultado sobre la posición que tienen los dirigentes que convocan a la paralización, los llamó “fariseos”, al considerar que no están cuando se trata de minería ilegal.

“Yo pediría a los dirigentes que no sean fariseos, no los veo en Tambo Grande, donde ahora hay descontrol de la ilegalidad. No los veo cuando cierran operaciones, pero sí están donde las cosas se hacen bien, como en Quellaveco”, indicó.

MINERÍA

Durante la reunión también se pidió la intervención del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, a quien se le convocará para dos reuniones con especialistas europeos que analizarán las obras y necesidades de la región.

Esperan que la nueva posición de Cáceres Llica sea la de conciliador para garantizar la realización de la Convención Minera.

POLITIZADO

La presidenta de la CCIA, Jessica Rodríguez Gutiérrez, afirmó que existen indicios de fines políticos por parte de los dirigentes en todas las manifestaciones y convocatorias de paralizaciones en la región.

“Definitivamente estamos viendo una politizacion, hay minorías radicales que están intentando imponer sus formas de pensar mediante el uso de la violencia, lo cual no puede ser aceptado, es un delito”, dijo la presidenta.

A partir del 22 de agosto, Rodríguez indicó que por cada día de paralización se pierden 13.8 millones de dólares. Los sectores más afectados serían el minero, exportación, servicios y paradójicamente, agricultura y ganadería. Desde que se inició el paro indefinido el 15 de julio, se han perdido 800 millones de dólares.

CITA

Por su parte, el alcalde de Arequipa, Omar Candia, se reunió con varias autoridades para garantizar las medidas preventivas que tomarán en este día de paralización.

Informó que habrá un despliegue policial en toda la ciudad a fin de evitar desmanes, además de que tienen el compromiso de los dirigentes de que las marchas serán pacíficas.

De otro lado, anoche se conoció que un juez constitucional declaró improcedente la acción de amparo interpuesta por Southern contra la anulación de la servidumbre de uso de terrenos entregados por Yamila.