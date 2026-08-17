Un joven de entre 25 y 30 años fue hallado muerto la mañana de hoy en el sector de Villa Fontana, en el distrito de Cerro Colorado, tras participar de las celebraciones por la Virgen de Copacabana realizadas durante la noche anterior.

El cuerpo fue encontrado detrás del estrado que había sido instalado para la fiesta patronal, a unas tres cuadras del mercado de Villa Fontana. La víctima, identificada como Daniel Aguirre Mendoza, vestía jean de color celeste, zapatillas blancas y una casaca negra.

En los alrededores quedaron varias botellas rotas, elementos que podrían hacer presumir de una gresca en la que habría estado involucrada la víctima que yacía boca arriba a un costado de la calle de tierra, su cuerpo fue cubierto con una plástica.

Agentes de la comisaría de Zamácola llegaron inicialmente a la zona y acordonaron el lugar para evitar que la escena fuera alterada. Posteriormente arribaron los detectives de la División de Investigación Criminal (Divincri) acompañados de peritos, quienes asumieron las pesquisas para determinar lo que ocurrió con el desconocido durante las últimas horas de la celebración y si estuvo acompañado antes de morir.

Entre las diligencias que realiza la PNP está la ubicación de cámaras de seguridad en viviendas y establecimientos cercanos que puedan haber registrado la presencia de la víctima y otras personas en la zona

La Policía también recogerá los testimonios de asistentes y vecinos del sector para tratar de reconstruir lo sucedido. Se espera la presencia del fiscal para realizar el levantamiento del cuerpo.