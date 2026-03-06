Tras más de dos semanas de paralización indefinida en la atención a pacientes, los médicos evaluarán si levantan la medida de fuerza, luego que afectó la atención a miles de pacientes en hospitales y centros de salud de Arequipa, al tener un primer acercamiento con el gobernador regional, Rohel Sánchez.

El Presidente de la Federación Médica, Jaime Mendoza López, explicó que el encuentro permitió instalar una mesa de trabajo con representantes del cuerpo médico del hospital Honorio Delgado donde se abordaron los diversos problemas que vienen denunciando los profesionales de salud y algunas propuestas orientadas a resolverlas. Se ha convocado a los demás cuerpos médicos para que realicen la misma dinámica donde, además, se considerará plazos.

El dirigente precisó que este sábado se realizará una reunión con los distintos cuerpos médicos, en la que se analizarán los resultados del diálogo con los funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa y se definirá si se mantiene o se levanta la huelga indefinida empezada el 16 de febrero. La decisión dependerá del consenso entre los representantes gremiales.

REPROGRAMARÁN CITAS

Mendoza recordó que la paralización que ha afectado hasta el momento a por lo menos 20 mil atenciones entre consultas externas y cirugías programadas, se originó por problemas estructurales en el sistema de salud, entre ellos la falta de equipamiento, medicamentos e infraestructura adecuada.

En caso de que se levante la huelga, el dirigente indicó que los establecimientos de salud deberán organizarse para reprogramar las citas y procedimientos suspendidos.

La forma en que se realizará este proceso dependerá de la coordinación entre las direcciones hospitalarias y el personal médico, lo que podría incluir la ampliación de horarios de atención para atender la demanda acumulada.

VIDEO RECOMENDADO