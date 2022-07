Hoy no es un día cualquiera, es una fecha muy especial para millones de profesores que recuerdan con mucho cariño el Día del Maestro, y una de ellas es la educadora Milena Murillo del Innova School, quien lleva 19 años en esta hermosa profesión.

A visto de cerca a la muerte tras contagiarse del Covid, ha superado decenas de retos desde la universidad y hoy sigue reinventándose. Afirma que los docentes deben estar en constante reseteo. Aquí su historia.

LEA TAMBIÉN: Ofrecen gastronomía arequipeña en festival para todo público

¿Por qué ser profesora es una herencia? Yo postulaba a Contabilidad, era secretaria bilingüe, y así comencé a enseñar inglés en la casa, me gustó y a los meses empecé a enseñar en un pequeño colegio, embarazada de mi tercer bebé decido postular a la Unsa, iba a estudiar con mis hijos y gracias el cielo pude terminar mi carrera, con mucho esfuerzo.

¿Ha estado en varios colegios? Desde que salí, y de todos me llevo mucho aprendizaje, grandes metodologías, fue cosa del destino haber llegado a Innova, porque ese día tenía dos entrevistas y bueno solo seguí a mi corazonada, ahí experimento un reseteado, empezar de cero por mis estudiantes.

LEA TAMBIÉN: El TRI de México le cantará a Arequipa por su aniversario

¿Por qué reseteo? Porque un profesor debe estar en constante capacitación, estar preparados a la vanguardia. Sin ir muy lejos, la pandemia. Es volver a empezar, solo un ejemplo, hay que hacer preguntar de reflexión, más allá de las notas y las calificaciones, el alumno tiene que alcanzar su aprendizaje, y de todos no es igual. Todo esto es el compromiso que tiene que tener cada profesor, ya no guiarnos en un aprendizaje clásico y dejar que nuestros alumnos sean libres y activos.

¿Tuvo que hacer una contención socioemocional en el colegio? Definitivamente, no nos veíamos dos años y cada alumno regresó con diferentes comportamientos, nuestros niños vinieron con diferente carga y nosotros, los profesores, somos canalizadores de su espacio de aprendizaje y que puedan reaccionar a diferentes situaciones. Algunos tenían vivencias muy tristes, pero avanzamos y aportamos a que puedan expresar sus emociones y ser más autónomos.

Usted enseña a los más pequeños, ¿Es difícil? De 3 años y también segundo de primaria (risas) tenemos que preparar las clases, ser más didácticos, los niños absorben más rápido y hasta con dibujos o figuras ya saben lo que significa y hasta para 3 años, ya entienden todo eso, pero todo depende de como llegamos.

LEA TAMBIÉN: En abandono el tramo III de la obra de los cuatro carriles en Arequipa

¿Usted se contagio de Covid? Me agarró en la segunda ola, la más brava, un 15 de mayo, mi hijo estaba mal, yo me hago la prueba y sale positivo. En la noche me puse mal, una semana después me hospitalizaron, consumía hasta 3 balones de oxígeno.

LEA TAMBIÉN: Dos muertos en la Panamericana Sur de Arequipa

¿Tenía miedo de algo fatal? Hasta mis hijos les dije que tenían que hacer, pero también me iba preocupada por mi trabajo, mi esposo no estaba trabajando en ese tiempo, pero en el colegio me dieron su apoyo, las otras profesoras, eso me ayudo a afrontar todo, estaba a punto de entrar a UCI, veía como la gente moría, los familiares sufrían, fueron momentos muy difíciles.

LEA TAMBIÉN:

¿Fue volver a nacer cuando regresó con sus alumnos? Me dieron de alta al mes, pero en casa tampoco fue fácil, la recuperación fue a largo plazo, tenía ganas de ir a enseñar a mis niños, para mi fue un renacer, aunque fue virtual, fueron tantas emociones y era inevitable no derramar algunas lágrimas porque nuevamente estábamos juntos.

¿Qué mensaje le diría a sus colegas de Arequipa y otras regiones? No desmayemos, sigamos adelante, hay que capacitarse, desarrollar las habilidades de nuestros estudiantes, que continuemos adelante para que sean autónomos, libres y puedan desarrollarse en esta sociedad.