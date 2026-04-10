El Ministerio de Energía y Minas dispuso una nueva evaluación técnica del proyecto minero Tía María, ubicado en la región Arequipa. La decisión se adopta tras la anulación de la autorización que permitía iniciar la etapa de explotación del yacimiento cuprífero.

La medida fue adoptada por el Consejo de Minería mediante una resolución emitida en marzo de 2026. Esta instancia declaró la nulidad de un permiso otorgado en octubre de 2025 a favor de la empresa Southern Peru Copper Corporation.

La decisión responde a un proceso de revisión iniciado tras un recurso presentado por la Municipalidad Provincial de Islay. Este cuestionamiento puso en evaluación la validez del sustento técnico y legal que respaldaba la autorización inicial.

Motivos de la anulación

El Consejo de Minería concluyó que la resolución que aprobó el inicio de operaciones no cumplía con los requisitos exigidos por la normativa vigente. En particular, determinó que el acto administrativo carecía de una adecuada motivación y no desarrollaba de forma suficiente los fundamentos que justificaban la autorización.

Asimismo, se identificó que la decisión no se ajustaba a lo establecido en el Reglamento de Procedimientos Mineros ni al Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444. Estas normas obligan a que toda resolución administrativa esté debidamente sustentada en criterios técnicos y legales.

El Ministerio de Energía y Minas explicó el alcance de la decisión en un pronunciamiento institucional.

“Mediante Resolución N° 236-2026-MINEM/CM (19 de marzo del 2026), el Consejo de Minería del Perú declaró la nulidad de oficio de la Resolución Directoral N° 0692-2025-MINEM/DGM (13 de octubre del 2025), que autorizó el inicio de actividades de explotación del proyecto Tía María, a favor de la empresa Southern Peru Copper Corporation, abriendo paso a una nueva evaluación y reforzando la solidez del proceso”, se lee en el documento.

Nueva revisión del expediente

Tras la notificación de la resolución, el expediente será remitido a la Dirección General de Minería para su reevaluación. Esta entidad deberá emitir un nuevo pronunciamiento en cumplimiento de los criterios establecidos por el Consejo de Minería.

La entidad sectorial también precisó los pasos a seguir en el procedimiento administrativo.

“En ese sentido, una vez notificada la resolución, el expediente será devuelto a la Dirección General de Minería, que emitirá un nuevo pronunciamiento en estricto cumplimiento de las pautas establecidas por el Consejo de Minería y la normativa vigente”, precisa el texto.

Alcance de la medida

El Ministerio señaló que la decisión busca fortalecer la transparencia y la seguridad jurídica en el desarrollo de proyectos extractivos. Asimismo, indicó que esta acción contribuye a generar condiciones para el desarrollo de inversiones en el país.

En relación con el impacto del fallo, la institución detalló que el procedimiento administrativo continúa en curso.

“Asimismo, debemos precisar que lo dispuesto por el Consejo de Minería no da por concluido ningún procedimiento administrativo, sino que solo implica la reevaluación técnica del expediente dentro del marco legal correspondiente”, se indica en la resolución.

Situación del proyecto

Con esta resolución se dispone retrotraer el procedimiento a una etapa anterior a la emisión del permiso. Esto permitirá que la autoridad sectorial realice una revisión integral de las condiciones exigidas para el inicio de operaciones.

Mientras no se emita una nueva autorización, la empresa no podrá iniciar la extracción del mineral. El caso continuará bajo evaluación hasta que se determine el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales.