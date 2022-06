El amago de incendio continúa al interior del socavón de Calpa Renace, los mineros artesanales del distrito de Atico, provincia de Caravelí, tuvieron que dejar de trabajar porque en el interior del hoyo permanece material tóxico que, de ser inhalado, podría causarles la muerte.

El incendio del martes hizo que las maderas que sostienen el forado se quemen, el humo tóxico ingresó a todas las galerías de trabajo. Estos troncos de eucalipto son especiales, porque fueron tratados con químicos para su resistencia y al ser quemados expulsan dióxido de carbono.

La Policía ingresó hasta la mitad de los 2 kilómetros del socavón para buscar algún minero afectado, pero no se encontró nada. Aún falta buscar la otra mitad, trabajo que no puede hacerse rápido debido al amago del incendio en las galerías, por lo que solicitaron el apoyo de la Gerencia Regional de Energía y Minas. El coronel de la Policía a cargo de los efectivos en la zona, Carlos Urbina, indicó que los peritos de criminalística y el fiscal provincial de Caravelí, Wilfredo Sánchez Vela, no ingresaron a la mina debido al riesgo que implicaba. Según la Policía, fueron 52 los obreros auxiliados, 5 de ellos fueron evacuados al centro de Salud de Caravelí. Algunos afectados contaron a RPP que se salvaron con leche y orina, porque fueron los únicos productos que encontraron al salir convalecientes del socavón.

Los mineros aseguran que no se trató de un accidente, sino de un atentado, porque el túnel por donde empezó el fuego colinda con el de la concesionaria Intigold. Solicitaron que la Policía resguarde los ingresos y salidas de los socavones, considerando que los efectivos permanecen en la zona hace dos semanas.