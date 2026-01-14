Los animales como alpacas, empezaron a morir distritos de las provincias altoandinas de Arequipa a consecuencia del intenso frío generado por las persistentes lluvias, granizadas y nevadas que se registran en la zona.

La alcaldesa del distrito de Choco, en la provincia de Castilla, Eva Chura, informó que se ha reportado la mortandad de alpacas en los anexos de Pampuyo, Ojuyo, Sihuincha y Pachahumade, donde las bajas temperaturas han afectado gravemente a la ganadería, principal sustento de las familias de estas localidades.

Animale

Animales mueres por el intenso frío a causa de granizo y nieve (Foto: Municipalidad de Cháparra)

La autoridad edil indicó que el personal de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres continúa con el trabajo de campo para recolectar información y empadronar a las familias damnificadas, así como para determinar el número exacto de animales muertos. Esta información permitirá gestionar apoyo inmediato, principalmente con la entrega de medicamentos veterinarios para evitar más pérdidas.

Asimismo, la alcaldesa informó que el distrito de Choco permanece incomunicado debido a los derrumbes registrados en tres tramos de la carretera Cabanaconde-Choco. Los deslizamientos ocurrieron en los sectores de Pinshulca, Quengo y Tumarihua, este último ubicado a un kilómetro y medio del ingreso al distrito.

Indicó que la limpieza de los escombros recién se iniciaría mañana, jueves, ya que la maquinaria de la Municipalidad Provincial de Caylloma trabaja en la rehabilitación de vías en otras zonas de su jurisdicción. Mientras tanto, la población continúa aislada y a la espera de apoyo.

Por otro lado, las 5 personas que quedaron atrapadas desde anoche en una camioneta en la carretera, en el derrumbe de Quengo ya fueron trasladadas y retornadas a Arequipa, pues solo se pudo habilitar un paso para el tránsito peatonal.

