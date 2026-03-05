Provias Nacional entregará un puente Bailey de segundo uso para reemplazar la estructura del puente “La Concordia”, en el distrito de Yanahuara, luego que fue demolido por servir como dique ante las intensas lluvias y causó el desborde de la torrentera Chullo.

La medida fue confirmada por el Ministerio de Transprotes y Comunicaciones, mediante el Oficio N.° 189-2026-MTC/20.0, en el que se aprueba la transferencia de la infraestructura. Según la Municipalidad de Yanahuara, el puente será entregado a más tardar el lunes 9 de marzo, pero su traslado tardará algunos días y el costo será asumido por la empresa Southern.

El puente modular es de 18 metros de largo y pesa al menos 40 toneladas. Su traslado será en 3 camas bajas. Según la proyección de la comuna distrital, el armado de la estructura debe terminar para abril, con el fin de interconectar los distritos de Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado.

Los alcaldes de Cerro Colorado, Cayma y Yanahuara se reunieron esta mañana en la municipalidad de Cerro Colorado y solicitaron al Gobierno Regional ejecutar con carácter urgente los trabajos necesarios como la demolición de los estribos existentes, la construcción de nuevas bases, rampas de acceso y otras obras complementarias.

La vía clave para la conexión entre los distritos del sector norte de la ciudad, por lo que la reposición del puente es prioritaria, especialmente ante el próximo inicio del año escolar, cuando aumenta el flujo vehicular y peatonal en la zona.

PUENTE VILLA CONTINENTAL

Respecto al reemplazo del puente Villa Continental, que también fue demolido en el distrito de Cayma por presentar el mismo problema que Concordia, aún no hay fecha de entrega y traslado, pero ya existe el compromiso del MTC para dotar de la estructura metálica.

Desde la comuna distrital informaron a Correo que aún falta terminar con la remoción de escombros y la limpieza integral del material acumulado.

Retiran material arrastrado para demoler el puente Villa Continental en Cayma (Foto: Municipalidad de Cayma)

VIDEO REECOMENDADO