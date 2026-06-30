Muertos y heridos tras choque en la Panamericana Sur en la Vía Moquegua-Arequipa
Muertos y heridos tras choque en la Panamericana Sur en la Vía Moquegua-Arequipa

El choque frontal entre un camión y una furgoneta ocurrido la noche del lunes en el kilómetro 1133+500 de la carretera Panamericana Sur, en las afueras de la ciudad de Moquegua, en la vía que conduce hacia Arequipa, dejó al menos tres personas fallecidas y 13 heridas.

Según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Moquegua, el accidente se registró alrededor de las 21:20 horas del lunes, luego del impacto entre un camión conducido por Alex Juli Callata (38) y  una furgoneta que posteriormente se despistó.

Como consecuencia del violento impacto, tres ocupantes de la furgoneta fallecieron en el lugar, mientras que el conductor del vehículo, Edwin Mamani Coaquira, y los demás pasajeros fueron evacuados con diversas lesiones al Hospital Regional de Moquegua. El conductor del camión resultó ileso.

Según el COER, entre los heridos hay adultos y niños, sumando aproximadamente 13 personas, quienes fueron trasladadas a establecimientos de salud del Ministerio de Salud y de EsSalud.

En la zona del accidente trabajaron las compañías del Cuerpo General de Bomberos de Moquegua, además de ambulancias del SAMU, personal del Ministerio de Salud y EsSalud, efectivos de la Policía Nacional, la Policía de Carreteras de Montalvo.

Las investigaciones continúan para determinar las causas del accidente, mientras se realiza la identificación de las víctimas mortales.

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