Shirley R. Pumacota Soto (33) clama por conseguir un balón de oxígeno para su padre Leonardo Pumacota Quispe (66), quien hace unos meses quedó cuadripléjico por ser atropellado por un vehículo cuando salía de su vivienda en Cayma, en la región Arequipa . El chófer, luego de arrollarlo y arrastrarlo por varios metros, lo abandonó mal herido.

El sexagenario está hospitalizado en la Unidad de Vigilancia Intermedia (UVI) del Hospital Goyeneche, pero fue dado de alta por su mejoría. No obstante al no contar con el tanque, no puede abandonar el nosocomio para ir a su domicilio.

Shirley contó ayer que en varias oportunidades ha sido intervenida por policías por el supuesto abandono de su padre en el hospital, pero en realidad no puede haberse cargo de él, no tiene el balón de oxígeno. Aún así podría ser denunciada si no retira a su padre del establecimiento médico antes del viernes.

“Mi padre está en estado de coma y cuadripléjico. El ya no está recibiendo medicación, solo consume el oxígeno, por eso está acá. Pido que me puedan prestar o hacer llegar un balón de oxígeno porque con medios no cuento”, dijo la mujer.

Cuidaba a su esposa

Antes de que el adulto mayor quedará en coma, era quien velaba por su esposa Mary Soto Huamaní (69). En octubre del año pasado quedó con parte del cuerpo inmóvil y permanecía en una silla de ruedas. Su condición física provocó que empezará a utilizar pañales, a estar medicada y a depender de otras personas para su cuidado personal.

“Mi papá la cuidaba, nos decía qué hacen ustedes aquí, vayan a trabajar, pero un día lo atropellaron al salir de casa. Ahora los dos requieren pañales, medicinas, terapias (...) por esto de la pandemia no hemos tenido ingresos y estamos a las justas”, agregó.

Las personas que deseen apoyar pueden comunicarse al 982297703 para contactarse con Shirley.

