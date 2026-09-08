La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) incorporará en los próximos días 70 nuevos inspectores para reforzar las operaciones de fiscalización contra las empresas de transporte que incumplan con cobrar el pasaje urbano de S/ 1.00, tarifa establecida mientras se desarrolla la mesa técnica de trato directo.

Los nuevos trabajadores se sumarán a los 90 inspectores que actualmente realizan labores de control en diferentes puntos de la ciudad.

El gerente de Transportes y Movilidad Sostenible de la MPA, Yony Calle Cabello, informó ayer que el proceso de concurso bajo la modalidad CAS terminó y que los 70 nuevos inspectores se incorporarán en los próximos días a las operaciones de fiscalización. “Nosotros cumplimos con nuestra labor de fiscalización en campo. Como autoridad hacemos valer el derecho del ciudadano”, afirmó.

El funcionario señaló que ante el incumplimiento de la tarifa y los cobros considerados abusivos por parte de las empresas, la comuna provincial abrió 30 expedientes de procedimientos administrativos sancionadores. Las acciones están dirigidas contra transportistas vinculados a las seis concesionarias que operan bajo el Sistema Integrado de Transporte (SIT).

REUNIÓN PARA SUSTENTAR EL INCREMENTO DEL PASAJE

Calle Cabello informó que el 2 de setiembre se realizó la reunión de apertura de la mesa técnica de trato directo con representantes de las seis concesionarias. La segunda reunión fue programada para el 22 de setiembre, fecha en la que las partes deberán sustentar sus posiciones con documentación técnica y estudios.

Los concesionarios plantean elevar la tarifa urbana a S/ 1.50; sin embargo, la Municipalidad Provincial de Arequipa sostiene que el cobro de S/ 1.00.

El proceso podría extenderse hasta cinco reuniones, aunque todavía no se han establecido las fechas para las siguientes sesiones.