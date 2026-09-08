Un vacío en la legislación electoral podría permitir que alcaldes en ejercicio regresen al cargo mediante una postulación como primeros regidores en las elecciones municipales de 2026.

Ante esta situación, el decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jorge Sumari, advirtió la necesidad de corregir la norma y exhortó al Congreso a incorporar un mecanismo legal que impida una eventual reelección indirecta.

En Arequipa, al menos siete autoridades recurrirían a esta modalidad electoral. Entre los casos identificados figuran alcaldes de Paucarpata, Mejía, Islay, Mariano Nicolás Valcárcel, Bella Unión y Huanuhuanu, además del exalcalde vacado de Arequipa, Víctor Hugo Rivera. La estrategia se sustenta en una posibilidad que actualmente no se encuentra expresamente prohibida por la normativa vigente.

¿CÓMO FUNCIONA?

El esquema consiste en que el alcalde no postule como candidato principal al sillón municipal, sino como primer regidor de la lista. Posteriormente, el postulante a la alcaldía podría renunciar o quedar fuera del proceso electoral por distintas circunstancias. Si la agrupación política obtiene el triunfo, el primer regidor asumiría el cargo de alcalde por sucesión, permitiendo así el retorno de quien ya ejerció esa función.

Para Sumari, aunque la legislación no prohíbe de manera expresa que un alcalde postule como regidor, esta figura podría convertirse en una vía para sortear el espíritu de la prohibición de reelección inmediata.