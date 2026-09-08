El cáncer de cuello uterino puede avanzar silenciosamente durante años. Muchas veces comienza con una infección persistente por determinados tipos del virus del papiloma humano (VPH). En la mayoría de personas, el organismo logra eliminar el virus; sin embargo, cuando permanece durante mucho tiempo, puede alterar las células del cuello uterino, generar lesiones y, con los años, convertirse en cáncer.

Para una mujer, el diagnóstico puede llegar cuando la enfermedad ya ha empezado a transformar su vida. Sangrados anormales, dolor, consultas médicas, biopsias, tratamientos y, en los casos más avanzados, la muerte. En el Perú, unas 2 mil 300 mujeres fallecen cada año por cáncer de cuello uterino. Por eso, la estrategia sanitaria busca actuar mucho antes de llegar al punto crítico mediante la vacunación y controles capaces de detectar cualquier lesión de manera oportuna.

PROTECCIÓN EN VARONES Y MUJERES

Ydelsa Delgado, especialista de la Gerencia Regional de Salud, recordó que la vacuna contra el VPH comenzó a aplicarse en el país alrededor de 2015 y los primeros años estuvieron marcados por la resistencia de numerosos padres de familia. Parte del rechazo surgió porque se asociaba la vacuna con el inicio temprano de las relaciones sexuales. El resultado fue una cobertura muy pequeña. Según Delgado, en las primeras jornadas de inmunización apenas se consiguió vacunar a unas 500 niñas en Arequipa.

Una década después, el panorama es distinto y alentador. La información sobre la enfermedad, las campañas de vacunación en colegios y la incorporación de los varones al esquema de inmunización hicieron que la aceptación creciera. Los varones también pueden contraer y transmitir el VPH así como desarrollar otros cánceres relacionados con el virus. Su vacunación, por tanto, no solo los protege individualmente, sino que contribuye a reducir la circulación del VPH.

La especialista señaló que la incorporación de los varones en el esquema de inmunización contra el VPH ha tenido un efecto positivo, pues la aceptación de la vacuna entre las familias aumentó, al dejar de percibirse como una inmunización dirigida exclusivamente a las niñas.

El año pasado, Arequipa llegó incluso al 114 % de la meta inicialmente establecida y alcanzó alrededor de 54 mil 500 dosis aplicadas, luego de ampliar la vacunación a los adolescentes hasta los 18 años. La población escolar considerada inicialmente entre los 9 y 13 años bordea los 37 mil a 38 mil menores. Los resultados de esa vacunación no se verán inmediatamente. El cáncer de cuello uterino generalmente aparece muchos años después de producirse la infección por el VPH.

Delgado señaló que en Arequipa la mayor cantidad de diagnósticos comienzan a observarse a partir de los 30 años, aunque ocasionalmente se encuentran casos en mujeres mucho más jóvenes, incluso desde los 20 años. Por eso, muchas de las niñas que recibieron la vacuna cuando comenzó el programa todavía no han llegado a la edad en la que normalmente comienzan las alertas de la enfermedad. La verdadera prueba llegará dentro de algunos años, cuando esas generaciones vacunadas alcancen la adultez.

ANTECEDENTES CON RESULTADOS FAVORABLES

Hay un antecedente que permite mirar ese futuro con expectativas positivas. Inglaterra comenzó su programa nacional de vacunación contra el VPH en 2008. Años después, investigadores compararon la aparición de cáncer de cuello uterino entre generaciones que habían tenido acceso a la vacuna y otras que no.

Los resultados fueron contundentes. Un estudio publicado en la revista científica The Lancet encontró que, entre las mujeres a quienes se ofreció la vacuna a los 12 y 13 años, la incidencia de cáncer de cuello uterino fue aproximadamente 87% menor que en las generaciones que no la recibieron. Las lesiones precancerosas graves, conocidas como CIN3, disminuyeron alrededor del 97 %.

El beneficio también apareció entre quienes recibieron la vacuna más tarde, aunque el porcentaje fue menor. La reducción estimada del cáncer fue de 62% cuando se ofreció entre los 14 y 16 años y de 34% cuando se hizo entre los 16 y 18. En cualquiera de los casos, las estadísticas refuerzan el hecho de que vacunar antes de una posible exposición al virus ofrece una mayor protección.

Una investigación posterior publicada en The BMJ confirmó que el efecto se mantenía. Entre las mujeres vacunadas rutinariamente a los 12 y 13 años, la incidencia de cáncer cervical continuó siendo aproximadamente 83,9% menor, mientras que las lesiones CIN3 se redujeron en un 94,3%. Hasta mediados de 2020, los investigadores estimaron que el programa inglés había evitado 687 cánceres cervicales y más de 23 mil lesiones precancerosas graves.

EXPECTATIVAS

Los resultados no pueden trasladarse directamente al Perú y menos a Arequipa para afirmar que aquí el cáncer disminuirá exactamente en 87%. Son poblaciones diferentes, con coberturas de vacunación, sistemas de detección y condiciones sanitarias distintas. Sin embargo, lo que sí se evidencia es que vacunar masivamente contra el VPH puede traducirse, muchos años después, en menos mujeres desarrollando cáncer de cuello uterino y una reducción en la mortalidad.

La vacunación es una parte importante de la estrategia de prevención.Ydelsa Delgado señaló que la región ya dispone de un histórico importante de personas inmunizadas y que, si la vacunación continúa avanzando, será posible comenzar a observar su efecto sobre las nuevas generaciones.

CONTROL CON EXÁMENES

Actualmente, según las cifras que maneja la Gerencia Regional de Salud, en Arequipa se diagnostican alrededor de 300 nuevos casos de cáncer de cuello uterino al año. Detrás de esa cifra, hay también un grupo de mujeres que, si bien aún no tienen cáncer, sí presentan alteraciones que podrían llegar a convertirse en uno. El año pasado se realizaron alrededor de 38 mil 200 tamizajes.

De acuerdo con la estimación señalada por la especialista, alrededor del 5% de las mujeres examinadas podría presentar algún tipo de lesión. Las mujeres que hoy son adultas y no tuvieron acceso a la vacuna durante su infancia continúan dependiendo especialmente de la detección precoz.

Entre los 25 y 29 años se utiliza principalmente el Papanicolaou, mientras que entre los 30 y 49 años se aplica la prueba molecular para detectar VPH de alto riesgo. Si esta última resulta positiva, la paciente puede pasar posteriormente a una colposcopia y, si existe una lesión sospechosa, a una biopsia.

La idea de estos procedimientos es encontrar el problema cuando todavía puede tratarse antes de convertirse en un cáncer. Delgado explicó que la prueba molecular permite detectar directamente la presencia de tipos de VPH asociados con mayor riesgo. Esto resulta especialmente útil desde los 30 años, porque una infección que permanece a esa edad puede indicar que el virus se ha vuelto persistente y tiene mayor posibilidad de producir lesiones graves.

VACUNA COMO PREVENCIÓN

El desafío es sostener altas coberturas de vacunación durante los próximos años y mantener el tamizaje en las mujeres adultas. Los estudios demuestran que los resultados no son inmediatos, pero también advierten que una política de vacunación sostenida puede cambiar, con el tiempo, la historia de una enfermedad que todavía provoca cientos de diagnósticos y miles de muertes en el país.

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