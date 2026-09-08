La Dirección Regional de Salud (Diresa) de San Martín confirmó este martes 8 de septiembre el primer caso de sarampión registrado en la región, correspondiente a un niño de cuatro años procedente del distrito de Soritor, en la provincia de Moyobamba.

El menor ingresó al servicio de Emergencia de un hospital de EsSalud luego de presentar fiebre alta, conjuntivitis, secreción nasal intensa, adenopatía cervical y posteriormente una erupción cutánea, síntomas compatibles con la enfermedad.

INS confirmó el caso de sarampión con pruebas PCR e IgM

Ante la sospecha clínica, el personal de salud tomó muestras de suero y un hisopado nasofaríngeo para su análisis.

El Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó posteriormente el diagnóstico mediante pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) e inmunoglobulina M (IgM) para sarampión.

Durante la investigación epidemiológica, las autoridades comprobaron que el niño tenía un esquema de vacunación incompleto, pues había recibido solo una de las dos dosis previstas para su edad.

Diresa despliega ocho brigadas de vacunación en Soritor

Tras la confirmación del caso, la Diresa San Martín activó un operativo de respuesta rápida en Soritor para reducir el riesgo de transmisión comunitaria.

Un total de ocho brigadas de vacunación se desplazó hacia la zona donde reside el menor para realizar búsqueda activa de posibles casos sospechosos, investigación epidemiológica y seguimiento de los contactos directos.

El personal sanitario también inició la revisión de los carnés de vacunación casa por casa y la aplicación de la denominada vacunación de bloqueo en la zona.

Los establecimientos de salud locales fueron acondicionados para responder ante la eventual aparición de nuevos pacientes.

¿Cuántas dosis contra el sarampión necesitan los niños?

La autoridad sanitaria recordó que los menores de cinco años necesitan dos dosis de la vacuna contra el sarampión, administradas habitualmente a los 12 y 18 meses de vida.

En el caso de los niños de 5 a 10 años con esquemas incompletos o sin antecedentes de vacunación, el personal sanitario deberá evaluar si corresponde aplicar una o dos dosis adicionales.

La Diresa pidió a padres y cuidadores revisar el carné de vacunación de sus hijos y completar las dosis pendientes del Esquema Nacional de Vacunación.

Autoridades buscan posibles nuevos casos de sarampión

Las brigadas también realizan la identificación, trazabilidad y seguimiento de las personas que estuvieron en contacto con el menor diagnosticado.

El objetivo es detectar oportunamente cualquier posible transmisión y evitar que el virus se propague en Soritor o en localidades cercanas.

La Diresa recordó que el sarampión es una enfermedad viral altamente transmisible y que puede generar complicaciones graves, especialmente entre personas no inmunizadas.

La vigilancia epidemiológica nacional de sarampión y rubéola se mantiene actualizada de manera diaria y está sujeta a modificaciones conforme avanzan las investigaciones de las direcciones regionales de salud.