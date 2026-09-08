El Ministerio de Educación (Minedu) autorizó una transferencia de S/ 169 millones 384 mil 260 a los gobiernos regionales para financiar el pago de asignaciones temporales a docentes y auxiliares de educación durante 2026.

Los recursos están destinados principalmente a quienes laboran en zonas rurales, de frontera y VRAEM, además de instituciones unidocentes, multigrado y bilingües.

Según el Anexo II, el Gobierno Regional de Junín recibirá S/ 16 millones 396 mil 080, distribuidos entre sus 13 unidades ejecutoras.

La UGEL Río Ene Mantaro concentra el mayor monto, con S/ 7 millones 95 mil 433, seguida de Pangoa, con S/ 2 millones 333 mil 832, y Río Tambo, con S/ 2 millones 110 mil 130.