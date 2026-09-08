El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegará al Perú esta semana como parte de una gira por Colombia, Ecuador y territorio peruano entre el 8 y el 10 de septiembre, orientada a reforzar las alianzas de Washington en América Latina.

La visita tendrá un componente central para el Gobierno de Keiko Fujimori: la incorporación del Perú al Escudo de las Américas, la iniciativa regional de seguridad lanzada por el presidente estadounidense Donald Trump en marzo de 2026.

Rubio afirmó este martes 8 de septiembre que Estados Unidos está “recibiendo al Perú” en el mecanismo, al referirse a la nueva etapa de cooperación con el Gobierno peruano.

Marco Rubio cerrará su gira en Lima

El jefe de la diplomacia estadounidense inició este martes una visita de tres días a América Latina. Su primera parada es Colombia, donde se reunirá con el presidente Abelardo de la Espriella, antes de viajar a Ecuador para sostener un encuentro con Daniel Noboa.

La gira concluirá el jueves 10 de septiembre en Lima, donde Rubio se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori, quien asumió el mando el pasado 28 de julio. La condición de Fujimori como presidenta para el periodo 2026-2031 está confirmada por el Jurado Nacional de Elecciones y la Presidencia de la República.

Será el primer viaje de Rubio al Perú como secretario de Estado, según la información difundida sobre su agenda regional.

Perú entra en el Escudo de las Américas

El ingreso al Escudo de las Américas será uno de los principales elementos de la nueva relación de seguridad entre Lima y Washington.

El Gobierno peruano había manifestado desde fines de julio su intención de integrarse a la iniciativa. El canciller Carlos Espá señaló entonces que la política exterior peruana buscaría reforzar la cooperación regional contra la inseguridad y avanzar en la incorporación al mecanismo.

La presidenta Fujimori también comunicó previamente a Rubio el interés del Perú de participar en la alianza, planteada como una plataforma de cooperación frente al crimen organizado y el narcotráfico.

Este martes, sin embargo, Rubio utilizó una formulación más concreta al señalar que Washington está “recibiendo al Perú” en el Escudo de las Américas, lo que marca un avance respecto de los anuncios iniciales de intención de adhesión.

¿Qué busca Estados Unidos con la visita de Rubio?

Según el Departamento de Estado, el objetivo de la gira es “fortalecer alianzas clave de Estados Unidos en la región”.

La agenda contempla revisar la cooperación en la lucha contra lo que Washington denomina “narcoterrorismo”, además de impulsar relaciones comerciales más profundas entre Estados Unidos y Colombia, Ecuador y Perú.

La lucha contra el narcotráfico y el comercio figuran entre los principales asuntos del recorrido de Rubio por los tres países.

En una columna publicada este martes, el secretario de Estado sostuvo que Washington busca trabajar directamente con los tres gobiernos para fortalecer la seguridad y promover el crecimiento económico.

Rubio destaca cooperación en seguridad con el Perú

Al referirse específicamente al Perú, Rubio expresó su expectativa de trabajar con el nuevo Gobierno de Fujimori y destacó los más de 200 años de relaciones entre ambos países.

El funcionario estadounidense también señaló que ambos gobiernos están coordinando esfuerzos frente a amenazas transnacionales y regionales.

En ese contexto, vinculó directamente al Perú con el Escudo de las Américas y destacó además su condición de aliado principal extra-OTAN de Estados Unidos.

¿Qué es el Escudo de las Américas?

El Escudo de las Américas es una iniciativa impulsada por Donald Trump en marzo de 2026 para reforzar la cooperación regional frente al narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

El modelo contempla una mayor coordinación entre los países participantes en materia de seguridad, inteligencia y acciones frente a organizaciones criminales.

La administración peruana había adelantado que su interés en participar respondía a la necesidad de compartir información y fortalecer las capacidades contra redes criminales que operan entre diferentes países.

Colombia y Ecuador también refuerzan cooperación con Washington

Antes de llegar a Lima, Rubio se reunirá con Abelardo de la Espriella en Colombia y Daniel Noboa en Ecuador, dos gobiernos que mantienen una estrecha cooperación con Estados Unidos.

En Colombia, además de la agenda de seguridad, Rubio abordará el apoyo estadounidense para la recuperación del país después del terremoto registrado el 10 de agosto.

Ecuador, por su parte, mantiene cooperación con Washington contra organizaciones criminales transnacionales. Rubio ya visitó ese país en septiembre de 2025 y esta será su segunda visita como secretario de Estado.

La gira refleja el reforzamiento de los vínculos de Estados Unidos con gobiernos latinoamericanos que han priorizado la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y una mayor cooperación con Washington.