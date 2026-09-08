El ministro del Interior, César Astudillo, acudió a la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Senado para presentar un informe sobre la seguridad ciudadana y las acciones de su sector.

En la sesión, explicó la delegación de facultades solicitada al Congreso, basada en cinco ejes: migración, geolocalización, control de armas, lucha contra la criminalidad y reforma estructural.

En ese punto, incidió en la venta de chips utilizados para extorsionar. “Con oficios y resoluciones no hacemos nada”, sostuvo al pedir una norma que incorpore a las operadoras en la lucha contra el crimen.

“No puede ser que los operadores de telefonía generen más dinero vendiendo chips sin nombre”, cuestionó.

Agregó que un extorsionador puede acudir a Las Malvinas y comprar diez chips a tres soles cada uno para realizar llamadas durante todo el mes.

Informó que el 86.9% del presupuesto policial se destina a planillas, mientras apenas el 1.1% corresponde a activos no financieros. “No podemos comprar ni chalecos”, enfatizó.

Asimismo, el ministro afirmó que hay un “puente roto” entre la Policía y el Ministerio Público.

Controversia

Pero el titular del Interior no se salvó de la polémica, al atribuir a una “percepción mediática” la alarma por los homicidios.

“No es que los homicidios hayan ensombrecido el país, por favor. Lo que pasa es que hay una percepción. Tenemos esa percepción mediática que nos ponen todos los días”, sostuvo.

Según las cifras del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) mostradas en la sesión, hasta agosto se registraron 1,412 fallecidos.

Su afirmación fue cuestionada por el senador Víctor Cutipa (Juntos por el Perú), quien advirtió que el Gobierno no puede transmitir que “todo está bien” ni pedir a la población que se acostumbre a vivir así.

Reclamos

En el debate, el senador Walter Gago (Obras) cuestionó que el Ejecutivo pidiera más facultades si el sector no ejecuta el presupuesto de inteligencia ni garantiza la logística. “Legislar por decreto no patrulla las calles”, reprochó.

Elard Melgar (Fuerza Popular) denunció que los patrulleros y motocicletas de una comisaría de Huacho están paralizados por falta de combustible. Añadió que el comisario tuvo que organizar una “chuletada” para cubrir los gastos. “Me pareció vergonzoso”, remarcó.

Por su parte, Hugo Cahuana (Juntos por el Perú) informó que los patrulleros de Madre de Dios deben recorrer 187 kilómetros hacia la frontera con Puno para abastecerse, pues la región no cuenta con una unidad ejecutora.

Astudillo no respondió las preguntas en público, solicitó que la sesión continuara con carácter secreto y reservado.