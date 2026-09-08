El nuevo Congreso bicameral incorporó a 15 exlegisladores en puestos clave, de acuerdo con su listado de personal de agosto de 2026.

Correo revisó las contrataciones, que abarcan la Presidencia del Senado, distintas bancadas y comisiones internas.

Los sueldos de este grupo van desde 3,418.10 hasta 22,306.11 soles, mientras los períodos parlamentarios de origen se remontan hasta 2001, aunque algunos corresponden apenas al 2021-2026 (ver infografía).

Relevantes

Trascendió que Roberto Sánchez y Alejandro Cavero ya trabajaban en el Parlamento, pero el registro de personal confirma ahora sus respectivos perfiles y remuneraciones.

Sánchez, además de dirigir Juntos por el Perú (JP), ocupa un cargo de confianza dentro de la bancada que lleva el nombre de su organización política con una remuneración de 20,075.50.

Cavero, por ejemplo, ahora percibe 15,334 soles como asesor coordinador de la Presidencia del Senado. Como se recuerda, él fue congresista de Avanza País durante el periodo 2021-2026.

A la lista se suma Pasión Dávila, quien recibe 13,230 soles como asesor de la bancada de JP del Senado. Él integró el Parlamento entre 2021 y 2026.

Dávila perteneció al Bloque Magisterial durante su etapa congresal y protagonizó, en diciembre de 2022, una agresión contra su entonces colega Juan Burgos, durante una sesión del pleno.

El Parlamento aprobó posteriormente su suspensión por 120 días y el descuento de sus haberes.

Asimismo, en 2024, un exasesor de Dávila lo acusó de solicitarle parte de sus bonos, denuncia que el parlamentario negó y que motivó una investigación en la Comisión de Ética.

Durante el gobierno del golpista Pedro Castillo, Pasión Dávila fue uno de sus principales defensores y formuló declaraciones polémicas ante la prensa por la agresión contra Burgos. “Usted a mi altura no es nada”, dijo en ese entonces a un reportero.

Análisis

La politóloga Gabriela Navarro cuestionó el retorno de antiguos parlamentarios y planteó dos posibles explicaciones para estas contrataciones.

“Lo más positivo sería pensar que estos excongresistas retornan como asesores por su experiencia política. Sin embargo, es probable que en algunos casos responda a favores o negociaciones políticas”, ensayó.

La especialista advirtió sobre los efectos que estos convocados pueden generar en la renovación de las organizaciones políticas.

“La incorporación de personajes como Pasión Dávila, con conductas moralmente reprochables, contribuye a normalizar la violencia dentro de la política y las instituciones”, afirmó.

Navarro agregó que en el caso de Sánchez se refleja una “cara del oportunismo político”.

“Hoy proyecta la imagen de que su prioridad habría sido mantener un ingreso del Estado antes que consolidar y construir una organización política”, sostuvo.