La nostalgia salsera volverá a Lima. La “Trilogía de la Salsa 90’s” confirmó una segunda edición para el próximo sábado 19 de diciembre de 2026 en Costa 21, en San Miguel, luego de su primera presentación realizada en agosto.

El espectáculo reunirá nuevamente a Ex Salserín El Reencuentro, Ex Adolescentes El Reencuentro y Salsa Kids, agrupaciones y voces vinculadas a varios de los éxitos de salsa juvenil que alcanzaron popularidad durante la década de 1990.

¿Quiénes estarán en la “Trilogía de la Salsa 90’s”?

La cartelera incluye a René Velasco, Leonardo Patiño y José Félix, como parte de Ex Salserín El Reencuentro.

Por el lado de Ex Adolescentes El Reencuentro participarán Néstor Rivero, Wilmer Lozano y Armando Davalillo, mientras que Salsa Kids estará representado por Omar Rodríguez, Jomy Colón y Louis Quintero.

Salsa Kids continuará además con las celebraciones por sus 35 años de trayectoria, compartiendo escenario con las voces de las otras agrupaciones juveniles.

Los éxitos que sonarán en Costa 21

El repertorio estará marcado por canciones que identificaron a la salsa juvenil de los años noventa.

Entre los temas anunciados figuran “De sol a sol”, “Yo sin ti”, “Virgen”, “Clase social” y “La magia de tus 15 años”, entre otros éxitos asociados a estas agrupaciones.

La segunda edición llega después del concierto realizado el pasado 14 de agosto en Lima, que reunió por primera vez esta cartelera.

Entradas para la Trilogía de la Salsa 90’s: preventa 2x1

La venta de entradas se realiza a través de Teleticket, que mantiene una promoción de preventa 2x1 válida para todos los medios de pago.

La promoción comenzó el 2 de septiembre y estará vigente hasta el 14 de septiembre de 2026 o hasta agotar stock, lo que ocurra primero.

Los precios publicados para esta etapa son:

Zona Salsa 90’s: S/199.

S/199. Zona VIP: S/161.

S/161. Tribuna Salsa izquierda: S/128.

S/128. Tribuna Salsa derecha: S/128.

S/128. Tribuna general: S/75.

En la modalidad 2x1, Teleticket precisa que el monto total correspondiente a la promoción se divide entre las dos entradas adquiridas. Los precios incluyen comisión por servicio.

¿A qué hora empieza el concierto?

Teleticket informa que la segunda edición se realizará en Costa 21, Costa Verde s/n, San Miguel, y que el espectáculo podrá comenzar desde las 5:00 p. m.

La duración aproximada anunciada es de seis horas y, para esta edición, no estará permitido el ingreso de menores de 14 años.

La Trilogía de la Salsa también llegará a Arequipa y Trujillo

La producción anunció además que el espectáculo llegará por primera vez a Arequipa y Trujillo.

Por el momento no se han informado oficialmente las fechas, recintos ni condiciones para la venta de entradas en ambas ciudades. La organización indicó que estos detalles serán anunciados posteriormente.

De esta manera, el proyecto ampliará su recorrido fuera de Lima con una propuesta centrada en reunir a varias de las voces asociadas a la salsa juvenil de los años noventa.

Datos clave

Evento: “Trilogía de la Salsa 90’s - 2da Edición”.

“Trilogía de la Salsa 90’s - 2da Edición”. Fecha en Lima: sábado 19 de diciembre de 2026.

sábado 19 de diciembre de 2026. Lugar: Costa 21, San Miguel.

Costa 21, San Miguel. Hora anunciada: desde las 5:00 p. m.

desde las 5:00 p. m. Artistas: Ex Salserín El Reencuentro, Ex Adolescentes El Reencuentro y Salsa Kids.

Ex Salserín El Reencuentro, Ex Adolescentes El Reencuentro y Salsa Kids. Preventa: promoción 2x1.

promoción 2x1. Vigencia del 2x1: hasta el 14 de septiembre o agotar stock.

hasta el 14 de septiembre o agotar stock. Venta de entradas: Teleticket.

Teleticket. Otras ciudades anunciadas: Arequipa y Trujillo.

Arequipa y Trujillo. Restricción de edad: no se permite el ingreso de menores de 14 años.