La espera terminó, “The Jacksons”, la legendaria agrupación de soul y pop que marcó una época en la música y que en sus inicios se hizo mundialmente conocida como The Jackson 5, ya tiene sus entradas a la venta para su esperado primer concierto en Lima. La cita será el martes 15 de diciembre de 2026 en Costa 21, San Miguel, en un espectáculo presentado por Sound Music Entertainment.

Las entradas están disponibles a través de Teleticket, con una etapa de preventa que se extenderá hasta el 11 de septiembre o hasta agotar stock. De esta manera, los fanáticos peruanos ya pueden asegurar su lugar para una noche que promete celebrar el legado musical de una de las familias más influyentes de la historia del pop.

La agrupación que llegará a Lima estará liderada por Jackie Jackson y Marlon Jackson, dos de sus integrantes originales, quienes mantienen vivo el legado de una historia musical que comenzó con The Jackson 5 y que posteriormente dio paso a The Jacksons. El grupo alcanzó reconocimiento internacional desde finales de la década de 1960 y se convirtió en uno de los grandes referentes del soul, pop y R&B, dejando una colección de éxitos que continúa vigente entre varias generaciones.

Durante su presentación en Lima, el público podrá disfrutar en vivo de grandes clásicos como “ABC”, “I Want You Back”, “I’ll Be There”, “The Love You Save” y “Can You Feel It”, entre otros temas que forman parte de la memoria musical de millones de personas alrededor del mundo.

El concierto representa además una oportunidad única para reencontrarse con las canciones que marcaron los inicios de Michael Jackson y disfrutar en vivo del espectáculo de los hermanos que fueron protagonistas de los primeros años de una de las carreras más importantes de la música popular.