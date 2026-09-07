Flor Bertotti, protagonista de la recordada serie juvenil Floricienta, regresará al Perú para ofrecer un concierto en Lima como parte de su gira Otra Vuelta. La artista se presentará el 29 de noviembre de 2026 en Costa 21.
La preventa comenzará el viernes 11 y sábado 12 de septiembre desde las 10:00 a. m. Las entradas estarán disponibles en Teleticket con hasta 15 % de descuento para clientes que utilicen tarjetas Interbank.
¿Qué temas interpretará?
Su repertorio incluirá varios de los temas más populares con Floricienta, entre ellos:
- Mi vestido azul
- Flores amarillas
- Te amo más
- Mañana habrá
- Amo toda tu vida
El espectáculo forma parte del recorrido que Bertotti realiza por distintas ciudades de Argentina y Latinoamérica. La presentación en Lima permitirá a la cantante reencontrarse con sus seguidores peruanos y cuenta con el auspicio de Radio Disney.