La ganadora de la Gaviota de Platino en el Festival de Viña del Mar 2025, Myriam Hernández, estará en Piura con un gran concierto, con su inconfundible voz del romanticismo en Latinoamérica, se hará escuchar entre sus fans.

Como parte de su gira “Tauro World Tour 2026”, la cantante chilena Myriam Hernández llegará por primera vez a Piura el 9 de noviembre, con lo mejor de sus éxitos al local de la Asociación de Caballos de Paso.

Ella ofrecerá una noche cargada de emociones, grandes clásicos y una producción renovada, con sus temas más emblemáticos como “El hombre que yo amo”, “Peligroso amor”, “Huele a peligro”, “Se me fue”,“La fuerza del amor”, entre otros que hará delirar a los asistentes.

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EL TOURS

La también presentadora chilena llega al Perú y entre las regiones de sus presentación del tour está la cálida ciudad del eterno calor, donde iniciará una nueva etapa artística, con una propuesta que combina una renovada puesta en escena, nuevos éxitos y un espectáculo.

Ella reafirmará la vigencia de una artista que continúa conectando con públicos de distintas generaciones gracias a la fuerza y sensibilidad de sus canciones.

En Piura, su show se convertirá de un significado especial al tratarse de su primera presentación en estos lares, permitiendo que sus seguidores puedan disfrutar en vivo de un repertorio que ha trascendido décadas y fronteras.

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DE PRIMER NIVEL

La producción de este esperado espectáculo promete ofrecer al público piurano una experiencia de primer nivel, con una puesta en escena diseñada para acompañar la interpretación de una de las grandes voces del romanticismo latinoamericano.

La venta de las entradas comenzará mañana miércoles 9, a través de la empresa Joinnus, para que sus seguidores puedan asegurar desde el inicio su lugar en esta esperada noche.