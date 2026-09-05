Luego de su gira por Estados Unidos, la agrupación Corazón Serrano se queda sin una de sus principales voces, la bella Briela Cirilo, quien se despidió con un “Gracias por haberme permitido cumplir un sueño”, dado en Trujillo.

La vocalista anunció su salida de Corazón Serrano luego de 3 años de haber formado parte de una de las agrupaciones más importantes de la cumbia en el Perú, que lo hizo con mucha entrega, compromiso y profesionalismo mostrado durante el tiempo que permaneció en la agrupación piurana.

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AGRADECIDA

Posteriormente, manifestó “ gracias a la familia Guerrero Neira por haberme dado la oportunidad y también por haberme permitido cumplir un sueño, que ha sido estar en grandes escenarios con personas que jamás voy a olvidar. Tengo muchos recuerdos al lado de mis amigas, admiración por los músicos y el equipo técnico ”.

Asimismo, agradeció a los fans de Corazón Serrano por el respaldo que recibió durante su permanencia en la agrupación, que la hizo sentir tan querida y lo llevará para siempre en un lugar especial de su corazón.

Mientras tanto, en las redes sociales surgieron distintas versiones sobre las razones de su despedida, que estaría relacionada con el término de su contrato, un posible viaje a España para desarrollar nuevos proyectos, pero se desconoce el verdadero motivo de su alejamiento.

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SUENA FUERTE

Aunque sin confirmar, suena fuerte que Óscar Junior estaría cerca de fichar a Briella Cirilo para la orquesta “La Bella Luz” tras su salida de Corazón Serrano.

Esta es la agrupación en la que dio sus primeros pasos como cantante de cumbia y en la que ya estuvo en dos oportunidades anteriores. Hace algunas semanas, Óscar Junior había anunciado que buscaba un artista de nivel para reemplazar a Naldy Saldaña, y todo indicaría que Briela Cirilo sería la elegida para asumir ese rol.

Por su parte, Corazón Serrano no abordó una posible reestructuración de su elenco de cantantes, pero dio a conocer inconvenientes técnicos en Bolivia, que impidió que la cantante pudiera escucharse correctamente sobre el escenario y terminó afectando directamente su presentación.