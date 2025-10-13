Briela Cirilo, la talentosa cantante e integrante de la agrupación de cumbia Corazón Serrano, vivió una experiencia única al compartir escenario y momentos de aprendizaje con uno de los grandes íconos de la música, Carlos Vives.

A través de sus redes, Briela expresó su admiración y gratitud por haber podido estar presente durante el soundcheck y disfrutar de la energía y profesionalismo de la banda.

PUEDES VER: Agrupación piurana Corazón Serrano estará en concierto en Miami

EMOCIONADA

“ Qué honor haber podido compartir un tiempo con el tremendo ícono musical, poder haber estado en el soundcheck y gozar de la energía de tremenda banda que tiene, fue un momento divertido y también de aprendizaje. La sencillez, la transparencia y el buen aura que él tiene, me demuestra por qué es tan querido por la gente y el por qué ha logrado tanto“, dijo.

Briela Cirilo es una cantante peruana de cumbia y salsa, que antes de llegar a la agrupación Corazón Serrano formó parte de la orquesta Son Tentación.