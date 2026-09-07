La cantante colombiana María Fuell lanzó “Cosita Mía”, su nuevo sencillo en colaboración con la artista peruana Milena Warthon, en una propuesta que conecta sonidos andinos de Colombia y Perú con elementos contemporáneos.

El tema ya se encuentra disponible en plataformas digitales y forma parte del proceso previo al lanzamiento de “Hija de los Andes”, el álbum debut de Fuell.

“Cosita Mía” mezcla tecnocumbia y sonidos andinos

La colaboración combina elementos de la tecnocumbia peruana con sonidos andinos y referencias al folclor del sur de Colombia. La canción toma como referencia propuestas populares del género en Perú y las integra con la identidad musical que Fuell viene desarrollando.

“Cosita Mía” fue compuesta por María Fuell junto con Franco Revelo, Andrés Caicedo y Juan Carlos Portilla, según información difundida sobre el lanzamiento.

La letra gira alrededor de la atracción, la química inmediata y los encuentros inesperados, dentro de una propuesta bailable.

Milena Warthon se suma a la propuesta de María Fuell

La participación de Milena Warthon refuerza el vínculo entre las escenas musicales de Perú y Colombia, especialmente a través de una búsqueda compartida por combinar raíces andinas con lenguajes contemporáneos.

Warthon ha desarrollado su carrera alrededor del denominado pop andino y en 2023 ganó la Gaviota de Plata de la Competencia Folclórica del Festival de Viña del Mar con “Warmisitay”.

En “Cosita Mía”, ambas artistas plantean un encuentro entre dos tradiciones musicales de la región, con una producción orientada a públicos jóvenes.

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María Fuell prepara su álbum “Hija de los Andes”

El sencillo forma parte del camino hacia “Hija de los Andes”, primer álbum de estudio de María Fuell.

La artista, originaria de Nariño, Colombia, desarrolla una propuesta que fusiona sonidos tradicionales de su región con tendencias contemporáneas y está vinculada al sello Gaira Música Local.

El proyecto busca ampliar el alcance de la música de raíz y llevar esos sonidos a nuevas audiencias dentro y fuera de Latinoamérica.

“Cosita Mía” ya está disponible en plataformas

La canción ya puede escucharse en las principales plataformas digitales y tiene una duración aproximada de 2 minutos y 45 segundos en Spotify.

Además, se anunció que el videoclip oficial será presentado próximamente.