La música, los recuerdos y la nostalgia se unen en una noche muy especial. Flor Bertotti, el fenómeno que marcó a toda una generación, la siempre recordada “Floricienta”, llega a Lima este 29 de noviembre para ofrecer un gran show en Costa 21, donde sus miles de seguidores podrán volver a sentir la magia de sus canciones.

La preventa de entradas inicia este viernes 11 y sábado 12 de setiembre a las 10:00 a. m. a través de Teleticket. La protagonista de una de las series más vistas en toda Latinoamérica, y que se convirtió en parte de la historia y los recuerdos de toda una generación, llegará a nuestro país para presentar un espectáculo cargado de emociones y grandes canciones, como parte del cierre de su gira más aclamada.

Flor Bertotti se ha convertido en un verdadero ícono de la música y el entretenimiento, logrando que sus canciones trasciendan generaciones y permanezcan en la memoria de millones de seguidores. Su carisma, talento y la conexión que mantiene con el público han hecho de cada una de sus presentaciones una experiencia llena de nostalgia y emoción.

La preventa de entradas para su show del 29 de noviembre en Costa 21 se inicia este viernes 11 y continuará el sábado 12 de setiembre.

En Lima, sus fanáticos podrán disfrutar de temas que forman parte de la banda sonora de sus vidas, entre ellos “Mi vestido azul”, “Flores amarillas”, “Te amo más”, “Mañana habrá” y “Amo toda tu vida”, canciones que prometen ser coreadas de principio a fin. Sus seguidores volverán a sentir la magia de sus canciones en una noche cargada de nostalgia, recuerdos y esos temas con los que crecimos.

Será la oportunidad perfecta para reencontrarse con una época que permanece intacta en la memoria y celebrar junto a Flor Bertotti una trayectoria que ha dejado huella en toda Latinoamérica.La expectativa por su llegada ya crece entre sus seguidores, quienes se preparan para vivir una noche en la que las emociones estarán a flor de piel y donde cada canción será capaz de transportar al público a aquellos años que marcaron sus vidas.