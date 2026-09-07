Un hombre que era buscado por la justicia tras recibir una condena de cadena perpetua por violación sexual de una menor fue capturado durante un operativo policial realizado en Huánuco.

Se trata de Harnaldo Yodil R. P. (46), quien fue ubicado por agentes durante el operativo “Bloqueo y Saturación 2026”, luego de permanecer varios meses en la clandestinidad.

Los hechos por los que fue condenado ocurrieron en 2021, en el centro poblado La Merced de Jarria, distrito de Pallanchacra, Pasco. De acuerdo con la investigación fiscal, el sentenciado habría aprovechado la cercanía que mantenía con la menor para cometer el delito y posteriormente la habría intimidado con la finalidad de evitar que revelara lo ocurrido.

El caso fue conocido luego de que la abuela materna de la niña denunciara un presunto caso de maltrato físico. Posteriormente, la menor brindó su testimonio mediante entrevista única en Cámara Gesell, elemento que fue incorporado al proceso judicial.

La Fiscalía Provincial Mixta de Huariaca presentó certificados médico-legales, pericias psicológicas y declaraciones testimoniales que sustentaron la acusación.

En octubre de 2025 se dictó la condena inicial contra el acusado. Posteriormente, el 5 de febrero de 2026, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Pasco confirmó la sentencia de cadena perpetua. Además de la pena máxima, el Poder Judicial estableció el pago de S/10 mil por concepto de reparación civil y su inhabilitación definitiva.

Tras su captura en Huánuco, Harnaldo Yodil R. P. será puesto a disposición de las autoridades correspondientes para ejecutar la sentencia impuesta por el Poder Judicial.