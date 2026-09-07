Con el rostro cubierto de sangre y una profunda herida en la cabeza, Lourdes Lizbeth Siguas Peña (28) denunció haber sido brutalmente agredida por el padre de su hija de nueve meses, identificado por sus familiares como Yordi Alvarado Canabria, durante un hecho registrado este domingo en el caserío de Cerro Prieto, distrito de Salas Guadalupe. Según la familia de la agraviada, el acusado además presentaría una requisitoria relacionada con un proceso por alimentos.

Denuncia por violencia familiar

La agraviada relató que acudió hasta la vivienda del padre de su hija para reclamarle el pago de una deuda pendiente, debido a que meses atrás habría solicitado un préstamo para ayudarlo y actualmente las entidades financieras estarían exigiéndole a ella la cancelación. Durante la discusión, aseguró que recibió un fuerte golpe en la cabeza, aunque no pudo precisar si fue propinado con el puño o con un celular que el hombre tenía en la mano.

Tras la presunta agresión, Lourdes comenzó a sangrar profusamente y pidió auxilio, mientras el acusado habría abandonado el inmueble para evitar ser intervenido. La joven manifestó que no sería la primera vez que sufría maltratos, pues anteriormente habría recibido empujones e insultos cuando reclamaba apoyo económico para su hija. También sostuvo que el padre de la menor no venía cumpliendo con los gastos para su alimentación, pañales y otras necesidades.

El hecho movilizó a efectivos de la Policía Nacional y personal de Serenazgo de Salas Guadalupe, quienes desplegaron una búsqueda por diferentes viviendas de Cerro Prieto. Finalmente, el hombre fue hallado y detenido por los agentes.

Tras su detención, fue trasladado hasta la Comisaría de Salas Guadalupe, donde se viene llevando adelante el procedimiento correspondiente y continúan las diligencias para esclarecer los hechos. Por su parte, Lourdes recibió atención médica por la lesión en la cabeza y, según uno de sus familiares, fue necesario colocarle cinco puntos, además de ser derivada para el respectivo reconocimiento médico legal.

Familiares del detenido, sin embargo, brindaron una versión diferente. Su abuela, quien aseguró encontrarse en la vivienda durante el incidente, negó que su nieto haya golpeado a Lourdes y sostuvo que la joven se habría provocado la lesión al golpearse contra una pared. La madre del acusado también rechazó la imputación y afirmó que existían conflictos previos entre ambos.

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