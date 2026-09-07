Gabino Pampini regresa a la escena limeña para celebrar con sus fans una noche inolvidable de salsa. El reconocido músico presentará su espectáculo “Fiesta Blanca” el viernes 16 y sábado 17 de octubre en el Barley Bar de Pueblo Libre, prometiendo una experiencia muy especial para los amantes del ritmo caribeño.

La particularidad de esta fiesta es una sorpresa para los asistentes: todas las personas vestidas de blanco recibirán un regalo especial, añadiendo un toque de glamour y exclusividad a la velada. Los seguidores podrán disfrutar de una experiencia única mientras reviven la magia de los grandes éxitos de Pampini en un ambiente festivo de buena música y baile.

En este esperado retorno, el artista panameño traerá lo mejor de su repertorio de grandes éxitos como “Cuando florezcan las amapolas”, “Cuerpo de guitarra”, “Mi vecina”, “La luna y el toro”, “Una noche más”, “A nuestro modo”, entre otros.

Pampini ya se alista para reunirse con toda su comunidad salsera de Lima, en dos noches de música en vivo que celebrarán el sabor y la elegancia de la salsa clásica.

Las entradas para la gran “Fiesta Blanca con Gabino Pampini”, el viernes 16 y sábado 17 de octubre en el Barley Bar de Pueblo Libre, ya están a la venta en la página web de Teleticket.