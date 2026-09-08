Como parte de los trabajos de mantenimiento preventivo para atender requerimientos de ampliación por demanda, ENOSA realizará restricciones temporales del servicio eléctrico en algunos sectores de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, estas intervenciones se desarrollarán en horarios programados para garantizar la seguridad durante la ejecución de los trabajos.

Pra el miércoles 9 de septiembre, se tiene previsto el corte del servicio en Piura, de 8:00 a. m. a 10:00 a. m., se restringirá el servicio en el asentamiento humano Víctor Raúl, manzanas B, C, D, E, F, G, H, I, J y K; y en la urbanización Los Jardines de CorPiura, manzanas A, B, C, E y F.

En Veintiséis de Octubre, de 10:30 a. m. a 12:30 p. m., la restricción comprenderá el asentamiento humano Las Dalias, manzanas A2, D2, E2, Q2, R2, T2, U2 y V2; mientras que, de 1:30 p. m. a 6:00 p. m., se restringirá el servicio en el asentamiento humano La Península, manzanas E, F, G, H, I y J; y en el asentamiento humano Micaela Bastidas, manzanas A1, F1, G1, H1, A3, D3, E3, F3, G3 y C4.

Mientras que, el jueves 10 de septiembre será en Veintiséis de Octubre, de 7:00 a. m. a 11:00 a. m., la restricción comprenderá el asentamiento humano Micaela Bastidas, manzanas H, I, J, K, L, M y N.

Además, en Castilla, de 12:00 m. a 3:00 p. m., se restringirá el servicio en el asentamiento humano Villa Sol, manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, M y N.

En Piura, de 2:30 p. m. a 4:30 p. m., la restricción comprenderá la UPIS Los Claveles, manzanas H, I, J, K, L, M, N y O; mientras que, de 3:30 p. m. a 6:00 p. m., se restringirá el servicio en el asentamiento humano Los Almendros Norte, manzanas A, B, C, D, F y G.

Para ello, Enosa recomienda a los usuarios de las zonas comprendidas tomar las previsiones necesarias durante los horarios de restricción, especialmente en aquellas actividades que dependan del suministro eléctrico.