La empresa Electronoroeste S.A. (ENOSA) programó restricciones temporales del servicio eléctrico en distintos sectores del distrito de Piura entre el martes 1 y el lunes 7 de septiembre.

Según informó la empresa, los cortes permitirán ejecutar labores de mantenimiento preventivo en las instalaciones eléctricas como parte de las acciones de preparación ante el periodo de lluvias asociado al Fenómeno El Niño.

Martes 1 de septiembre: corte en Las Mercedes

La primera intervención está programada para este martes 1 de septiembre.

El servicio será restringido entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m. en el caserío Las Mercedes.

ENOSA indicó que los trabajos se realizarán dentro de horarios previamente establecidos para permitir que el personal técnico intervenga con las condiciones de seguridad necesarias.

Jueves 3: restricción en Medio Piura – Huan Ca

El jueves 3 de septiembre, el corte se desarrollará entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m.

La zona comprendida será Agrupación Medio Piura – Huan Ca, ubicada en la carretera a Cieneguillo.

Viernes 4: cortes de hasta 10 horas en varios sectores

La jornada con mayor cantidad de sectores afectados será el viernes 4 de septiembre, cuando ENOSA realizará dos intervenciones.

La primera se extenderá desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., es decir, durante aproximadamente 10 horas.

La restricción comprenderá:

A.H. 18 de Mayo.

A.H. Almirante Miguel Grau I Etapa.

A.H. Almirante Miguel Grau II Etapa.

A.H. Las Palmeras.

A.H. Héroes del Cenepa, manzanas E y F.

A.H. José Olaya, manzanas A’ y U’.

APV Alberto Temple Seminario, manzanas A y B.

Ese mismo viernes, una segunda intervención se realizará entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m.

En este caso, el corte alcanzará al asentamiento humano Los Algarrobos, específicamente a las manzanas A1, B1, L1, M1 y H.

Sábado 5 habrá corte en Los Jardines de Corpiura

El sábado 5 de septiembre, la restricción está programada desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

El servicio será suspendido temporalmente en la urbanización Los Jardines de Corpiura, en las manzanas L, M, N, P y Q.

Lunes 7: ENOSA intervendrá Quinta Ana María

El último corte incluido en el cronograma proporcionado está previsto para el lunes 7 de septiembre.

La restricción será desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 m. en la urbanización Quinta Ana María.

Las manzanas consideradas son A, B, G, F, H e I.

Cronograma de cortes de luz en Piura

Martes 1 de septiembre | 9:00 a. m. – 1:00 p. m.: caserío Las Mercedes.

caserío Las Mercedes. Jueves 3 | 8:00 a. m. – 1:00 p. m.: Agrupación Medio Piura – Huan Ca.

Agrupación Medio Piura – Huan Ca. Viernes 4 | 7:00 a. m. – 5:00 p. m.: 18 de Mayo, Almirante Miguel Grau I y II, Las Palmeras, Héroes del Cenepa, José Olaya y APV Alberto Temple Seminario.

18 de Mayo, Almirante Miguel Grau I y II, Las Palmeras, Héroes del Cenepa, José Olaya y APV Alberto Temple Seminario. Viernes 4 | 8:00 a. m. – 2:00 p. m.: A.H. Los Algarrobos.

A.H. Los Algarrobos. Sábado 5 | 8:00 a. m. – 1:00 p. m.: Los Jardines de Corpiura.

Los Jardines de Corpiura. Lunes 7 | 8:00 a. m. – 12:00 m.: Quinta Ana María.

ENOSA pide tomar previsiones

La empresa recomendó a los usuarios de las zonas incluidas en el cronograma tomar las previsiones necesarias durante los periodos sin energía eléctrica.

La recomendación es especialmente relevante para hogares, comercios y actividades que dependen de equipos eléctricos o de refrigeración.

ENOSA señaló que las intervenciones forman parte del mantenimiento preventivo de su infraestructura ante las condiciones que podría generar la temporada de lluvias.