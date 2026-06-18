Cinco municipalidades provinciales de Arequipa solicitaron la actualización de los padrones electorales que serán utilizados en las Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 2026, programadas para el próximo 1 de noviembre.

Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), los pedidos fueron realizados por las municipalidades provinciales de Arequipa, Caylloma, Islay y Camaná, como parte del proceso previo a los comicios en los centros poblados de sus respectivas jurisdicciones.

A nivel nacional, el Reniec recibió 290 solicitudes de actualización de padrones. Sin embargo, 39 de ellas no fueron atendidas debido a que fueron presentadas fuera del plazo establecido (29 de mayo).

Entre las regiones con mayor número de requerimientos procesados figura Puno, con 41 solicitudes atendidas, principalmente de las municipalidades provinciales de Puno, que presentó 15 pedidos, y El Collao, con seis. Las otras regiones del sur del país figuran Cusco con nueve solicitudes, Apurímac con siete, Tacna con seis, mientras que Moquegua y Ayacucho registraron cuatro cada una.

El Reniec destacó que es la primera vez que la entidad asumió la responsabilidad de elaborar los padrones electorales para las elecciones de autoridades de municipalidades de centros poblados, una tarea que busca garantizar una mayor transparencia y confiabilidad en el proceso electoral.

Según el cronograma establecido, los padrones definitivos serán emitidos el próximo 21 de junio. Para estas elecciones se prevé la participación de aproximadamente dos millones de electores distribuidos en más de 3,200 municipalidades de centros poblados en todo el país. En la región Arequipa son 25 centros poblados; la provincia de Caylloma tiene 10, Camaná 5, Condesuyos 4, Arequipa 2, Castilla 2 e Islay 2.

CRONOGRAMA DE ELECCIONES EN CENTROS POBLADOS

Los candidatos a las alcaldías de los centros poblados deben inscribirse hasta el 14 de julio, la publicación de las listas será el 14 de agosto y a partir de ello se recibirán las tachas hasta el 17 del mismo mes. Los postulantes tienen hasta el 2 de setiembre como plazo máximo para renunciar o desistir de la participación en las elecciones. Mientras que el 11 de setiembre se publicará la lista definitiva de candidatos.

Respecto a los miembros de mesa, el 21 de agosto será el sorteo y la publicación el 26 del mismo mes. Los ciudadanos tienen hasta el 29 para presentar tachas a los miembros de mesa, pues el 2 de setiembre se publicará la lista definitiva. La capacitación a los miembros de mesa será del 29 de setiembre al 31 de octubre.