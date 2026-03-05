Según la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) los reportes presentados por el Gobierno Regional sobre la emergencia por lluvias no reflejan con exactitud la magnitud del impacto ni el total de acciones ejecutadas en zonas afectadas por inundaciones.

De acuerdo a la nota de prensa de la Municipalidad, tras la reunión convocada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe César Manero, con participación del gobernador regional, Rohel Sánchez, el COER y otras entidades, la subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la MPA, Luisa Macedo, señaló que algunos datos expuestos, sobre todo en relación al apoyo con maquinaria pesada, no coinciden con lo realmente desplegado. Precisó que la comuna gestionó directamente maquinaria adicional con las empresas mineras Sociedad Minera Cerro Verde y Southern Peru Copper Corporation, logrando contar con más equipos de los inicialmente reportados. Estos fueron distribuidos en Sachaca, Yanahuara, Cerro Colorado y Cayma.

Según la municipalidad, antes del periodo de precipitaciones se realizaron trabajos de descolmatación de torrenteras, identificación de zonas vulnerables y entrega de sacos terreros en puntos críticos. También se intervino el río Chili en Sachaca y se atendieron zonas afectadas en Characato.

Durante las lluvias del 19 y 22 de febrero se activaron brigadas en la urbanización Flora Tristán y se coordinó con el Ejército la evacuación de familias. Además, se entregaron frazadas, colchones y camas, se limpiaron vías en Yanahuara y Cercado, y se instaló un albergue temporal con 40 camas y atención básica.

La MPA también informó que solicitó apoyo técnico a entidades especializadas como Ingemmet y la Autoridad Nacional del Agua para evaluar quebradas y acumulación de escombros, así como el monitoreo de la red hidráulica.

PIDEN INFORMACIÓN PRECISA

La comuna considera que los reportes oficiales deben reflejar la situación real de la emergencia y el alcance de la atención brindada, más aún, considerando los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Sin embargo, no se aclara con exactitud la emergencia que el Gobierno regional omitió en sus reportes.

El pedido apunta a que la información que se eleve a nivel nacional sea clara y completa, considerando la toma de decisiones y la asignación de recursos para las respuestas de emergencia.

