Según el reporte actualizado a setiembre del 2022 de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), al menos 100 municipalidades de Arequipa deben 43 millones 136 mil soles a trabajadores afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP).

Joaquín Rey, asesor de la Asociación de AFP en temas de políticas públicas, señaló que han detectado que las entidades públicas retienen el 10 % del sueldo de los trabajadores y no hacen el depósito a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

“Es una suerte de robo al trabajador porque es parte de su sueldo, no es plata de la entidad ni de la AFP. Algunas entidades que están reteniendo ese 10% y no pagan y afecta a 428 mil trabajadores en todo el país. La deuda lleva muchos años y no se regulariza”, explicó.

No obstante, el top 10 de gobiernos locales en Arequipa es liderado por la Municipalidad Provincial de Islay por deuda nominal de 417 mil 616 soles, actualizado por factores SBS llega a 13 millones 679 mil soles.

La Municipalidad Distrital de Mariano Melgar se encuentra en el segundo casillero con 130 mil 778 soles de deuda nominal y actualizada a los factores SBS llega a 10 millones 642 mil soles. La comuna provincial de Castilla arrastra una deuda de tres millones 946 mil soles.

No obstante, la Municipalidad Provincial de Camaná tiene una deuda actualizada de tres millones 299 mil soles, Alto Selva Alegre con un millón 327 mil soles, Uchumayo con un millón 216 mil soles y la comuna provincial de Arequipa con un millón 173 mil soles, entre otros.

PROFESORES

En el sector educación la deuda es de 19 millones 374 mil soles, de las cuales 15 millones 991 mil soles corresponde a la Gerencia Regional de Educación.

“De toda la deuda, el 55 % corresponde a los gobiernos regionales, municipalidades y el Gobierno como el Ministerio de Educación, que adeuda más, son los profesores los perjudicados con esta negligencia”, aseguró el asesor en políticas públicas.

No obstante, Rey señaló que han detectado más de 2,500 entidades que retienen el 10 % del sueldo de los trabajadores y a la fecha la deuda se acumuló en 15 mil millones de soles, a través de varios años que tiene el SPP.

“Un sueldo de dos mil soles, el 10 % es 200 soles. Cada mes el Estado se queda con 200 soles que le pertenece al trabajador y no hace el depósito a la cuenta de AFP. Lo que va a pasar es que cuando se jubile no va a tener una pensión”, apuntó.

La deuda se arrastra desde el comienzo del SPP, hace 29 años. “Mientras más tiempo pasa la deuda se hace más grande, es este caso es el 2 % de PBI (Producto Bruto Interno) cuando hablamos de 15 mil millones de soles. El Estado debe ser el primero en promover la formalidad laboral y es quien incumple la legislación laboral de manera tan escandalosa”, dijo.

DOS CAMINOS

Para pagar existen dos caminos. El primero es la reprogramación de la deuda, existe un proyecto en el Congreso de la República que ha sido dictaminado por Comisión de Economía y tiene que pasar al pleno para crear un régimen de reprogramación de deuda.

“Para acordar un cronograma de refinanciamiento. Se hizo en el 2017 y 800 entidades se acogieron, se le condonó el interés moratorio”, afirmó.

Otro camino es que el Ministerio de Economía y Finanzas les retenga a las entidades como los gobiernos locales una parte del presupuesto para pagar la deuda.

“No sería todo de golpe porque es una deuda tan grande que tampoco pueden pagar en un año. La municipalidad debe pagar la deuda”, señaló.