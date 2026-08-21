Negocio de drogas en penal de Socabaya: incautan envoltorios y armas blancas

Un total de 444 envoltorios con presunta droga y 36 armas blancas fueron encontrados durante una requisa realizada en los pabellones C y D del penal de varones de Socabaya, en Arequipa. La intervención estuvo a cargo de la Policía Nacional como parte del operativo “Requisa 2026”.

Entre lo incautado figuran 392 ketes de pasta básica de cocaína (PBC), 34 ketes de clorhidrato de cocaína y 18 ketes de marihuana. También se encontraron un chip, una memoria y otros artículos como cúter, tijeras, fierros, cuchillos, cuya tenencia está prohibida dentro del establecimiento penitenciario.

Los efectivos de diferentes unidades como los agentes de la DIVINCRI Arequipa y del Área Antidrogas (AREANT), intervinieron los pabellones de sorpresa, lo que permitió encontrar los objetos, aunque aún no se revela cómo es que estos materiales ingresan al centro penitenciario, considerando los controles que debería de existir.

Policías incautaron gran cantidad de armas de diferentes tipos en el penal de Socabaya, Arequipa

Los policías realizaron las pruebas de campo a las sustancias halladas para determinar su composición y efectuaron las diligencias correspondientes.

Con la intervención se busca evitar que dentro del penal se almacenen drogas y objetos que puedan ser utilizados para cometer agresiones o facilitar actividades ilícitas, pero se sabe que las drogas se comercializan entre los internos, mientras que las armas blancas las utilizan para amenazar, intimidar o atacar a otros reos.