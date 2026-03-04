La menor de 11 años que presuntamente fue quemada por su padre en la ciudad de Puno como castigo por agarrar dinero, fue internada en el hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa para recibir atención especializada en el área de quemados.

Jose Tanco, jefe del servicio de Emergencia del nosocomio regional, informó que la niña ingresó la noche del martes acompañada por familiares y tras una evaluación de sus lesiones, se determinó que presenta quemaduras de segundo y tercer grado que comprometen aproximadamente el 42% de su superficie corporal. Las lesiones se ubican principalmente en las manos, parte de los brazos, la espalda y los glúteos.

“Nos llama la atención que las lesiones estén en áreas tan distintas; sin embargo, corresponde a las autoridades realizar la investigación para saber cómo paso”, dijo el médico.

Detalló que primero se procedió a estabilizar a la paciente mediante hidratación endovenosa, control del dolor y manejo de la energía corporal. Posteriormente, el equipo médico realizó la limpieza y curación de las heridas para luego cubrirlas adecuadamente y trasladarla a la Unidad de Quemados del hospital.

La menor se encuentra consciente y estable. No obstante, advirtió que este tipo de lesiones genera un fuerte impacto físico y emocional, por lo que además del tratamiento clínico será necesario un acompañamiento psicológico durante su recuperación.

Se estima que la niña permanecerá hospitalizada durante 20 días o más, eso dependerá de la evolución de las heridas y la posibilidad de iniciar procedimientos posteriores, como injertos si fueran necesarios.

En Puno, la niña fue atendida en el hospital Manuel Núñez Butrón, tras la agresión de su padre, hecho que es investigado por el Ministerio Publico de Familia.

VIDEO RECOMENDADO