Las zonas afectadas durante el último verano podrían volver a enfrentar emergencias en los próximos meses. El especialista del Senamhi, José Luis Ticona, advirtió que existe la probabilidad de un Niño Costero extraordinario hacia fines de año y alertó iniciar acciones preventivas, puesto que Arequipa es una zona propensa a lluvias intensas.

Ticona explicó que las zonas golpeadas por huaicos e inundaciones durante el último verano deben adoptar medidas de prevención, como identificar áreas vulnerables, fortalecer la organización comunitaria y promover una cultura preventiva desde los hogares y las instituciones educativas.

LLUVIAS INTENSAS POR ALGUNOS DÍAS

El especialista precisó que el comportamiento del clima en el sur será diferente al del norte del país, pues se espera una disminución del régimen de lluvias en las zonas altas, mientras que el mayor peligro se concentraría en los valles interandinos y costeros por la posible activación de quebradas.

Asimismo, señaló que no se prevé un periodo de lluvias constantes durante el verano, sino eventos intensos que podrían concentrar gran cantidad de agua en uno o dos días, generando huaicos, incremento repentino de ríos, inundaciones y daños en viviendas, infraestructura y áreas agrícolas.

Ticona indicó que la información ya fue comunicada en las plataformas de Defensa Civil y el COER, para que sectores como agricultura, salud, educación e infraestructura adopten medidas preventivas frente a los fenómenos asociados a El Niño y remarcó que la preparación no debe postergarse.