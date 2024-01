Una de las quejas constantes de los pobladores contra las empresas del Sistema Integrado de Transportes (SIT) es que no cumplen con las rutas al no llegar a las zonas más periféricas, pero el gerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Omar Florez, aseguró ayer a Correo que no hay rutas oficiales o legalmente aprobadas.

Argumentó que no se puede sancionar a las unidades por incumplimiento de rutas, porque no hay ningún documento oficial como resolución gerencial o acuerdo de Concejo que precise un itinerario para las unidades de cada una de las 10 concesionarias del SIT.

“Se inició en 2022 (fijación de rutas), pero lo dejaron a medias, no lo elevaron a sesión, no lo aprobaron oficialmente. El 2023 hicimos el levantamiento de información y el 15 de enero se terminará”, dijo el funcionario.

Luego de terminar este trabajo, a la siguiente semana elevarán la propuesta del plan de rutas al área legal de Transportes para que determine la forma en que será legalizada, con el objeto de que las empresas no cuestionen.

RUTAS DEL SIT QUEDARON DESFASADAS DESDE LA PANDEMIA DE LA COVID-19

Sin embargo, durante la licitación de las rutas del SIT en la gestión de Alfredo Zegarra y Omar Candia se definieron los caminos que cumplirían cada una de las empresas ganadoras, pero según Omar Florez, esto quedó desfasado durante la pandemia, debido a que se modificaron en un gran porcentaje.

“Se hizo unas rutas teóricas que no cumplieron, se hizo cambios durante la pandemia y ya no se volvió a la normalidad, porque vinieron los memoriales de la población, sobre ampliación y cambios”, argumentó el funcionario.

Desde el año 2020, las empresas dejaron de cumplir con sus rutas y frecuencias.

Muchos buses de Cerro Colorado, Paucarpata, Alto Selva Alegre, Tiabaya, solo cubren el 75% del recorrido que hacían hasta antes de la pandemia. Pero, según el funcionario, tras los 3 años de desorden, no se podría exigir que las empresas cumplan con las rutas que ganaron la licitación.

Por todo lo manifestado, según el funcionario, no se puede sancionar a ninguna empresa por incumplimiento de rutas, pese a que el año pasado, el mismo servidor informó que habían iniciado un proceso sancionador al consorcio Cono Norte por incumplir su recorrido, luego de verificar en varias oportunidades que no prestaba servicio en algunas zonas de la urbanización José Luis Bustamante y Rivero.

Cabe resaltar que desde el año pasado se habló sobre la actualización de rutas, pero no se dijo que el existente era inválido por falta de respaldo.

Cabe recordar, que la Comisión de Transportes, devolvió el informe de trabajo 2023 que presentó la Gerencia de Transportes. El presidente, José Suárez, indicó que se retornó el documento, por no tener firmas ni sellos, por falta de información sobre los procesos sancionadores a las empresas que causaron accidentes de tránsito e incumplimiento de rutas.

En respuesta, Florez manifestó que se omitió esta información, porque no hubo sanción, pero sí se realizaron inspecciones en los terminales.

UNA SOLA SANCIÓN DURANTE EL 2023 POR CAUSAR ACCIDENTE

En 2023, solo se sancionó al conductor de la empresa Bus Characato con la inhabilitación permanente para conducir y al bus para no cubrir su itinerario al distrito de Characato, por un año, luego de atropellar al estudiante Matías en la Av. Independencia y no tener SOAT el bus.

La empresa que permitió la circulación del bus sin SOAT y sin habilitación del SIT no recibió ninguna sanción de suspensión o pecuniaria.

En el caso de las otras empresas que también causaron accidentes de tránsito, el funcionario indicó que la demora obedece al retraso del peritaje policial.