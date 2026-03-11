A un mes de la firma del contrato para la ejecución del saldo de obra del puente Arequipa-La Joya, los trabajos físicos no se inician debido a la falta del Seguro CAR (Todo Riesgo para Contratistas), así lo informó el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez.

Aunque el Gobierno Regional de Arequipa anunció el 27 de enero, a través de una nota de prensa, que el reinicio de obras se daría en una semana, lo cierto es que ni siquiera el contrato estaba firmado.

El Gobierno Regional de Arequipa, mediante su Oficina de Administración, y la empresa Ingeniería y Construcción Máximo (Icomax) S.A.C. suscribieron el contrato el 9 de febrero, tal y como consta en el documento firmado por las partes bajo el Contrato N° 20-2026-GRA, en el cual se indica que el plazo de ejecución es de 45 días calendarios, cuyo plazo se cumple este 26 de marzo.

“El seguro CAR sí o sí, seguro se soluciona hoy o mañana y se termina en 20 días”, manifestó Rohel Sánchez durante una reunión multisectorial de emergencia realizada anoche en la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones a raíz del colapso de vías de salida de la ciudad, teniendo en cuenta que la autopista Arequipa-La Joya pudo ser una contingencia ante esta situación.

“Solamente nos falta la intervención del puente y para eso necesitamos un seguro ¿qué pasa? La compañía de seguro te dice cómo te doy un seguro por una parte del puente si el puente es todo, entonces esas han sido las dificultades, pero ya hemos solucionado el impase técnico, y eso en 25 días debe estar en funcionamiento”, aseguró.

Cabe señalar que otro de los problemas que se presentaría en la habilitación de esta infraestructura vial es la propia autopista, la cual se encuentra deteriorada en 3 tramos. Según la autoridad regional, la intervención se realizará en los próximos días y un mantenimiento integral estaría a cargo del distrito de Cerro Colorado mediante una IOARR, bajo la modalidad de Obras por Impuestos.

