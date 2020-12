El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) encontró algunas incongruencias en la compra de celulares y módems de internet por un monto de S/3 millones para la conectividad de estudiantes y docentes.

A través del Informe de Visita de Control N° 018-20-OCI/UNSA/0210-SVC, publicado el 8 de octubre, informa que la UNSA, compró a Telefónica del Perú 3 mil 641 celulares con planes de 20 GB de internet por 7 meses por un millón 987 mil soles, pero entre las observaciones más relevantes, los equipos no ingresaron al área de almacén.

Para los auditores, la universidad no tuvo un padrón real de alumnos que requerían el servicio y tampoco existió un listado claro de los beneficiarios.

El área de Tesorería informó a OCI la relación de 2,022 equipos entregados, mientras que la Dirección General de Administración informó en setiembre la acreditación de 2 mil 256 constancias de entrega, existe una diferencia de 1,389 equipos.

De igual forma, según el informe de visita de control N° 017-2020-OCI/UNAS/0210-SVC, en mayo se contrató a la misma empresa para la compra de 1634 módems para los docentes nombrados, contratados y jefes de práctica por un millón 26 mil 870 soles.

No obstante, en la relación de constancias de entrega solo figuran mil 598. Es decir 36 no se entregaron y según la respuesta de la universidad al OCI, 12 docentes no desearon, uno renunció, 18 estaban fuera de la ciudad, entre otras situaciones.

Para el Órgano de Control, tampoco hubo un buen diagnóstico de los catedráticos que lo requerían.