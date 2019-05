OCI halla designación irregular en Camaná

Síguenos en Facebook

El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Camaná detectó la designación irregular de once funcionarios en cargos de confianza, cuya responsabilidad recae sobre el alcalde Marcelo Valdivia.

Según el Informe de Visita de Control N° 007-2019-OCI/0354-VC con fecha 3 de mayo, que tiene como período de evaluación del 22 al 26 de abril del 2019, la designación de estos funcionarios no se ajusta la normativa aplicable y los documentos de gestión de la comuna.

El municipio de Camaná modificó el Manual de Organización y Funciones, con posterioridad al 2 de enero del 2014, sin contar con marco normativo vigente, lo que afectaría el cumplimiento de metas con la elección de estos servidores.

INCUMPLIMIENTO. Cinco funcionarios en cargos de confianza no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el Manual de Organización y Funciones (MOF), es decir, no cuentan con documentos que acrediten capacitación y experiencia en la conducción de un sistema administrativo, y no acreditan amplia experiencia en gestión pública.

Uno de los observados es el procurador público, Carlos Chong Veramendi, quien según el OCI, tampoco cumple con con los requisitos mínimos establecidos en el Decreto Legislativo N° 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.

La Contraloría observa que no cuenta con documentos que acrediten especialidad jurídica relacionada al gobierno local. Asimismo, once legajos presentados por Recursos Humanos están desorganizados (ver cuadro). También hay tres designaciones adicionales en cargos que no son considerados de confianza , y que no están el Cuadro de Asignación Personal