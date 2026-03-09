Ante el incremento del precio del balón de gas, que subió su tarifa hasta en 10 soles, perjudica seriamente a las ollas comunes de Arequipa. Estas organizaciones utilizan en promedio ocho balones al mes para preparar alimentos, un gasto que ahora es difícil de sostener debido a que cocinan con recursos autogestionados.

De acuerdo con Abel Capira, presidente de la olla común 54 ubicada en la margen derecha del distrito de Cerro Colorado, existen 89 ollas comunes que no cuentan con presupuesto suficiente para afrontar el alza de costos.

“No solo está subiendo el gas, sino también el precio de los productos, eso perjudica a la mayoría de las ollas comunes que estamos atendiendo a personas vulnerables”, comentó.

En ese sentido, indicó que la Municipalidad Provincial de Arequipa solo les entrega alimentos básicos por semana, como arroz, aceite y atún o alguna menestra, por lo que el resto de insumos debe ser cubierto por las mismas ollas comunes. Teniendo en cuenta ello, en promedio, una olla común invierte cerca de 200 soles diarios para la compra de alimentos, insumos y gas; a la semana, Capira señaló que se gastan hasta mil soles. Debido a esta fuerte inversión, existe preocupación de que varias no puedan continuar operando.

“Para cocinar 80 raciones al día se utiliza bastante gas, a la semana se gastan dos balones, y al mes entre 8 y 9 balones”, precisó. De ese total, cuatro balones son adquiridos mediante el programa del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), por los que pagan alrededor de 43 soles cada uno, precio que también podría incrementarse. El resto debe comprarse a precio de mercado.

El dirigente comentó que algunas ollas comunes aún cuentan con los últimos balones disponibles, pero teme que estos se agoten en la semana. Ante esta situación, están evaluando cocinar con leña; sin embargo, advirtió que, si continúan los altos costos, algunas ollas podrían verse obligadas a suspender el servicio.

Entre las ollas comunes que podrían verse más afectadas figuran aquellas que atienden a un mayor número de personas, como la Olla Común San Pablo, en Cayma, que brinda alimentación a 174 personas al día; la Olla Común La Cuarentena, en Cerro Colorado, que atiende a más de 120 personas, aproximadamente 80 familias; y la Olla Común Estrellas del Misti, en Miraflores, que brinda apoyo a más de 60 vecinos diariamente.

PLANTAS DEJAN DE ATENDER AL PÚBLICO

Pero la escasez del producto ya va teniendo impacto en las plantas almacenadoras, Al menos tres plantas envasadoras de gas del distrito de Cerro Colorado dejaron de atender ayer por la falta total de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Se trata de establecimientos de las empresas Llamagas, Limagas y Primaxgas, donde los usuarios encontraron las puertas cerradas debido al desabastecimiento.

La situación afectó a los ciudadanos que llegaron desde tempranas horas para adquirir el combustible doméstico. Que actualmente se cotiza desde los 52 soles, cuando semanas atrás se vendía desde los S/45. Incluso, algunos vecinos señalaron que mediante delivery el precio podría llegar entre 75 y 80 soles.

Mediante un comunicado la empresa Solgas, indicó que, se está priorizando el abastecimiento para el envasado de balones de gas doméstico, debido a que este combustible es utilizado de forma masiva por los hogares. Además, anunció la llegada de cargamentos de importación de GLP para reforzar la oferta en el mercado nacional.

Mientras tanto, la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) informó que viene avanzando con las reparaciones del gasoducto de Camisea, en el kilómetro 43, lo que permitiría aumentar el suministro de gas natural destinado a viviendas, comercios y transporte.

Según la compañía, desde el sábado 7 de marzo se elevó el despacho de gas de 70 a 80 millones de pies cúbicos diarios, un incremento del 14%. Este volumen adicional permitirá ampliar la disponibilidad del recurso para la población, de acuerdo con las prioridades que establezcan las autoridades.

SIGUE PROBLEMAS EN ABASTECIMIENTO DE PRODUCTO

La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) precisó que mantiene el cronograma inicial de 14 días para terminar los trabajos de reparación. No obstante, el traslado de equipos y maquinaria hacia la zona del incidente depende de las condiciones climáticas, que en los últimos días han dificultado algunas operaciones aéreas necesarias para completar las labores.

