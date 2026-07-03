Un viaje rutinario rumbo al colegio terminó en una emergencia para 11 estudiantes que resultaron heridos luego de que la camioneta en la que se dirigían a clases se despistara y volcara la mañana de este viernes en la vía Arequipa–Puquina.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:00 a. m. en el sector de Pampa de Uzuña, a la altura del kilómetro 177 de la carretera Arequipa–Puquina, cuando el vehículo se encontraba a pocos minutos de llegar a la institución educativa Virgen del Carmen, ubicada en la comunidad de Talamolle, distrito de Puquina, provincia de Sánchez Cerro (Moquegua).

Los escolares, cuyas edades oscilan entre los 7 y 15 años, viven en el distrito arequipeño de Polobaya. Debido a la cercanía con Moquegua, diariamente cruzan el límite regional para asistir a clases en ese colegio.

Tras el accidente, los menores fueron trasladados al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en una ambulancia del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (Esamu) y en dos vehículos particulares para recibir atención médica.

El conductor de la camioneta, identificado como Clemente Cuti, también resultó herido. Inicialmente llegó al Hospital Honorio Delgado, pero debido a la saturación del servicio de Emergencia fue derivado al Hospital Goyeneche.

Nayely Apaza, hermana mayor de dos de los escolares heridos, Daniel y Estéfany, contó que los estudiantes suelen movilizarse en la camioneta del lechero de la zona, ya que no existe transporte público que cubra esa ruta de manera regular.

Estudiantes del Colegio Virgen del carmen heridos en la vía Arequipa Puquina, en Pampa de Uzuña, Polobaya

De acuerdo con la información preliminar, el accidente se habría producido por una falla mecánica que hizo que el conductor perdiera el control del vehículo. La camioneta terminó desbarrancándose aproximadamente cinco metros antes de quedar detenida.

Los policías investigan las causas del accidente, mientras los familiares llegan a la espera de que los menores sean atendidos. Una de las docentes adelantó que hay tres alumnos con heridas graves.

RELACIÓN DE HERIDOS

Estefany Apaza Apaza Saniel Apaza Apaza Juan David Apaza Apaza Deyvis José Apaza Apaza James Sabad Apaza Salas Shantal Apaza Linares Dayiro Apaza Linares Esteban Apaza Infantes Wilder Quispe Apaza Liz Siomara Cchua Quispe Neymay Quispe Apaza (Menor fue trasladado luego de varias horas)